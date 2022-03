Bahl habló de los colectivos y cuándo se implementará la separación de residuos

Ordenamiento

“El discurso fue para rendir cuentas y también para dar una visión de lo que vamos a hacer en el año 2022 que lo tenemos totalmente proyectado”, dijo el intendente, Adán Bahl, tras el discurso ante concejales para la apertura de las sesiones 2022 en el Concejo Deliberante.Al ser consultado sobre el ordenamiento de las cuentas municipales, Bahl aseguró que actualmente, “están definitivamente ordenadas. Muchas obras estamos haciendo con financiamiento nacional y provincial porque gestionamos para ello. Somos serios, creíbles y por eso nos acompañan, pero ya hay muchas obras que estamos haciendo con recursos propios, como por ejemplo, la peatonal, vamos a iniciar la plaza Sáenz Peña, la Petit Pisant, la plaza Italia, bacheos en distintos barrios, obras de agua y de cloacas, que son obras de otra escala. Pero definitivamente el Municipio está saneado, está ordenado”, resaltó.“Tenemos una ordenanza que determina que los intendentes, en el último año de gestión, no cometan los mismos errores que cometían los otros intendentes. Así que el Municipio, está planificado para que las cosas que ocurrían en la ciudad, no vuelvan a pasar y que cada intendente que venga, ponga su granito de arena para que la ciudad capital de la provincia nos haga sentir orgullosos. Para eso trabajamos”, afirmó.En cuanto a los problemas que faltan resolver y a los que hizo alusión en su discurso, Bahl sostuvo que “el transporte es un talón de Aquiles. Nosotros controlamos, gestionamos, incorporamos tecnología como con la aplicación “Cuándo subo” y estamos buscando medidas de movilidad complementarias en la vía pública, como las bicicletas, pero indudablemente, es un problema a nivel nacional. Por eso, hay cosas que las estamos planteando a nivel regional, junto al intendente de Santa Fe, de Rosario y de Córdoba, porque hay una gran asimetría entre los subsidios para el AMBA y los del resto del país. Hoy, gran parte del costo, es atendido por subsidio. De lo contrario, el boleto costaría muchísimo más”, explicó.“Nuestra tarea es controlar a las empresas, que lleguen en tiempo, incorporar tecnología, buscar un ordenamiento del tránsito y mejorar las arterias para la circulación. Ese es el trabajo que estamos haciendo”, afirmó.El intendente anunció ante el Concejo Deliberante la pronta implementación, por etapas, de la separación de residuos en origen. En los próximos meses, anunció, comenzará a funcionar la doble contenerización para reducir el volumen de basura que se produce en la ciudad.“Estamos pensando en no más de 60 días, vamos a comenzar con la zona más densamente poblada (dentro de bolulevares donde hay más de 600 edificios) y vamos a tener dos contenedores para separar lo orgánico de lo inorgánico. Previamente, va a haber una campaña y así vamos a lograr un cuidado del ambiente y también vamos a aportar a los recicladores, productos de mayor calidad para que puedan venderlos y tener mejores ingresos”, remarcó.“El programa demanda una gran inversión y se han adquirido 500 contenedores y dos camiones nuevos. Ya se hizo la planificación para la zona céntrica y hubo que hacer una fuerte inversión, eso se pudo, porque tenemos las cuentas ordenadas”, dijo y agregó que “cuando se implemente, va a genera un impacto porque es una cuestión planificada y hay que hacerlo a gran escala para que sea sostenible”, afirmó Bahl.“A partir de este momento, nunca más va a volverse en Paraná, al sistema de mezclado. Pero vamos a avanzar por etapas”, concluyó.