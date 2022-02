Colectivos: multarán a Buses Paraná por la retención nocturna de servicios

Paraná La Municipalidad intimó a Buses Paraná a reestablecer el servicio de colectivos

Hasta este martes inclusive, rige una retención en el servicio de colectivos urbanos en Paraná y su área metropolitana; es de 21 a 00, pudo saber. Otra vez, miles de usuarios del servicio de cuatro localidades se ven afectados por la falta de colectivos, con lo que implica además por la fecha: un fin de semana extra largo por el feriado de Carnaval.Tras la implementación de la medida, fuentes municipales confirmaron aque la comuna intimó a Buses Paraná, la firma integrada por Ersa Urbano S.A. y Transporte Mariano Moreno S.R.L., a reestablecer el servicio de transporte urbano en la ciudad y su área metropolitana.que, tras la intimación, los responsables deBuses Paraná “serán multados, tal como ocurre en cada ocasión que incumplen con el contrato de concesión”. “Será el Juzgado de Faltas el que tome la decisión final”, acotó al respecto.Respecto a la situación que rodea a la retención de servicios, el funcionario municipal explicó que “la situación se dio en todo el interior del país, porque la retención de servicios fue una medida tomada por la FATAP argumentando que no se abonaron los subsidios por parte de Nación, Provincia y Municipio”. Sin embargo, Dlugovitzky aclaró que “en Paraná, tanto la Municipalidad como la Provincia, estamos al día con el pago de los subsidios, con lo cual esta es una medida que no guarda relación con nuestra realidad”. “Si bien la medida es nacional, no se tuvo en cuenta la situación local”, apuntó.Finalmente, remarcó la suspensión del servicio es “por parte de la empresa, no de los empleados”. “Fue una decisión empresarial el retiro de las unidades de las calles durante la noche”, insistió al respecto.