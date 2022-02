Robaron en su casa cuando estaban de vacaciones y se llevaron la bicicleta

está en la vivienda custodiando para que no vuelva a ocurrir otro robo

Lo robado

Mientras una familia paranaense se encuentra disfrutando de sus vacaciones en el sur del país, delincuentes ingresaron a su casa y les robaron. Los ladrones ingresaron por una ventana y se llevaron una bicicleta.Una de las damnificadas, Antonella Duré, contó asobre el angustiante momento que vivieron.“Los ladrones ingresaron a la casa por el ventanal del balcón que está en el primer piso, y en la planta baja se encontraron con la bicicleta que estaba en la cocina”, relató Duré a Elonce al resaltar que la casa estaba sola desde hace varios días.La mujer explicó que se enteraron de lo ocurrido gracias a una vecina. "Ella observó que estaba todo abierto y nos avisó y además hizo la denuncia correspondiente”, aseguró y contó que en este momento un allegadoLa damnificada manifestó que aún no regresó a su casa por lo que no sabe exactamente que más le robaron. “La vecina nos dijo que los televisores y computadoras están en la vivienda, pero no sabemos si falta algún electrodoméstico, o ropa”, sumó.Sobre el robo de la bicicleta, contó que “es una pena porque estaba nueva, la compre usada pero siempre la cuide mucho, la uso para trasladarme en el centro”. Se trata de una bicicleta SLP color negro con detalles en blanco y verde.

“Los ladrones se dieron cuenta que no estábamos por las plantas”

Antes de irse de vacaciones Duré y su familia retiraron todas las plantas que usualmente dejan en el balcón y las guardaron en la cocina, al igual que las del frente de la vivienda. “Suponemos que los delincuentes nos estaban vigilando y notaron ese detalle de que faltaban las plantas del balcón y ahí dedujeron que nos íbamos por varios días”, resaltó la mujer. Duré lamentó lo ocurrido y destacó que “fue un muy mal trago” que tuvieron que pasar durante sus días de descanso.Al finalizar, la mujer solicitó a toda la comunidad que si tienen novedades de su bicicleta se comuniquen al