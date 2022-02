Largas filas de vehículos para cruzar el Túnel por el partido de Colón en Paraná

Por qué no se levantan las barreras del peaje

Cada vez es mayor la cantidad de autos que van desde Santa Fe hasta Paraná para el partido de #Colon y Barracas Central. Se realizan controles en el acceso al túnel Subfluvial y en el ingreso a Paraná. Hay intensas demoras por la larga cola de vehículos. pic.twitter.com/uDgB899KcQ — Nacional Santa Fe (@Nacional_StaFe) February 26, 2022

El Club Atlético Colón vuelve a jugar como local esta tarde en Paraná y desde el mediodía se registraban largas filas de vehículos con hinchas sabaleros que cruzaban hacia Paraná, en la previa del partido ante el Club Atlético Barracas Central.Pasadas las 13, la cola de autos superaba los 200 metros, pero las demoras en el peaje no superaban los 10 minutos, reportóFue la directora del Túnel Subfluvial, Karina Rotela, quien se dirigió a aquellos hinchas sabaleros que crucen el sábado para el partido frente a Barracas Central. "Le rogamos a los hinchas que vengan que lo hagan con tiempo. Además del partido están los distintos carnavales en todo Entre Ríos. Que vengan con tiempo y paciencia. Tenemos un sistema de barreras que no se pueden levantar o liberar, son medidas de seguridad", dijo.Haciendo hincapié en que no es posible agilizar aún más el paso por el túnel, Rotela recalcó: "Esto es un túnel que va por debajo del agua y tiene un sistema específico. No podemos liberar el peaje como han pedido la semana pasada y nos lo piden siempre. No es una cuestión de economía ni de recaudación, es un sistema que se hace así desde que se abrió el túnel".Agregó: "El sistema está preparado para que sea así. Está todo pensado por cuestiones de seguridad, de oxigenación. No tiene salidas de emergencia. En el caso que liberemos y pasa algo, se pincha una rueda, no podemos llegar con la grúa. No se puede", manifestó a la mesa de "Ahora vengo".Tras hacer el pedido al público, Karina Rotela brindó detalles del flujo de vehículos que cruzan el Túnel Subfluvial a diario y cuántos lo hicieron cuando Colón jugó ante Godoy Cruz: "Ese día pasaron 16.000 vehículos. Fue un día extraordinario por los números que venimos trabajando. Solemos tener 12.000 por vehículos por día. Quiere decir que cruzaron casi 3.000 por el partido, por lo que si se amontonan en el túnel se complican. Por eso hay que venir con paciencia y respetar a los trabajadores del peaje", abundó la Directora del túnel.“Se debe comprender que, si bien el viaducto posee características constructivas de alto estándar, también exhibe debilidades en función de un diseño concebido en los años 60’: en su interior, bajo el río Paraná, no existen banquinas ni salidas de emergencia, lo que obliga a trabajar con mayores niveles de previsión y seguridad que los requeridos en otros lugares”, se explicó desde el ente interprovincial."Las estaciones de peaje y sus respectivas barreras son herramientas esenciales de seguridad, dado que regulan el tránsito a partir de las indicaciones directas de un operador que, de manera permanente, monitorea desde una sala de control el flujo en el interior del viaducto.Las barreras son un mecanismo perfectamente sincronizado que le permite al viaducto absorber el tránsito de cuatro vías para canalizarlo a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos a partir de un régimen de velocidad mínima y máxima que oscila entre los 40 y 60 Km/h", indicaron desde el Túnel. Y agregaron: “Resulta indispensable comprender que en el tiempo de espera se está ejecutando todo un mecanismo que posibilitará a cada usuario llegar a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible".