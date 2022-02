Desde hoy, comparsas y batucadas desplegarán su brillo en el Carnaval de Paraná

Tracatá, el Carnaval de la Gurisada

Paraná vivirá sábado, domingo y lunes, sus noches de Carnaval, sobre calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas; participarán comparsas paranaenses: Sol, Brinquedo Do Samba, Iporá, Emperatriz, Estrella del Este, Batería NN (Fusionada con comparsa Alma Verde), Batería 5 Estrellas, Batería Imperial, Batería Riki Samba, Salgueiro, Comparsa Fantasía.“Se viene el Carnaval tan esperado después de varios encuentros para organizarlo, junto a la comisión, la subsecretaria municipal de Cultura y los integrantes que conforman las comparsas. Y nos pareció una propuesta muy interesante el trasladar el Carnaval a calle Maciá, donde será el corsodromo”, comunicó ala coordinadora del evento, Melina Rodríguez.“En los distintos barrios de la ciudad, desde hace varias semanas se vienen escuchando los ensayos y eso es algo muy lindo que motiva”, valoró y destacó que, “pandemia de por medio, les compañeres no dejaron de juntarse porque le buscaron la vuelta dado que este es un trabajo que realizan durante todo el año; por eso desde el municipio acompañamos esta organización para valorizar esta cultura tan popular”.El desfile se realizará sobre calle Maciá, entre Susana María Acevedo y Carmen Salvay de Germano. El ingreso peatonal será en la intersección de Artigas y Maciá y División de los Andes y Maciá, mientras que el ingreso al estacionamiento será por calle José María Cocuzza.La apertura del predio será a las 19 hs y la actividad comenzará a las 21hs. La entrada general tiene un costo de $200. Habrá patio gastronómico, feria de emprendedores y cantinas.La propuesta se completa el 1° de marzo con Tracatá, el Carnaval de la Gurisada. Esta actividad destinada principalmente a los niños y las niñas tendrá lugar también sobre calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas. El espectáculo de Pim Pau cerrará el desfile, que comienza a las 20 hs.Se cobrará un bono contribución de $100 a beneficio de las batucadas participantes y el ingreso al predio será por las intersecciones de Artigas y Maciá y División de los Andes y Maciá.“Los niños y las niñas de las batucadas y las comparsas que funcionan en merenderos y organizaciones sociales podrán participar de este desfile; y al finalizar, podrán disfrutar del espectáculo para las infancias de la mano de Pim Pau”, ponderó la coordinadora del Carnaval de las Infancias, Maia Casas.Tracatá nace en 2020 como propuesta diferenciada dentro de la agenda de carnavales oficiales, garantizando un entorno cuidado y amigable con las infancias. Se trata de una jornada destinada específicamente a las comparsas, murgas y batucadas que sean integradas por niñas, niños y adolescentes.En tanto, Nora Aracil se mostró agradecida “de haber encontrado una instancia por la que el municipio escuchó la necesidad de los comparseros, quienes sabemos cómo nos construimos y cuál es la identidad de nuestro Carnaval”.“Poder encontrarnos en un espacio donde desarrollarnos con identidad propia y ser acompañados por el municipio, pero no con una imposición de estilo, es el punto de transformación a futuro”, remarcó la integrante de la comisión de Carnaval.“Se celebrará el haber sobrevivido a la pandemia y por la que las comparsas y baterías tuvieron que vender sus instrumentos porque fue el sector cultural-artístico el más golpeado”, anunció Esteban Amatti quien destacó la organización del evento, al que calificó como “ecológico, inclusivo, integrativo y auto-sustentable”.PIM PAU es un proyecto argentino/brasilero de arte, música y educación para niños y adultos que se ha posicionado como una revelación por su interesante propuesta y su rápido crecimiento. Pone al juego como el eje central de sus actividades. La identidad lúdica y la búsqueda constante atraviesan sus videos y presentaciones.Se presentó en teatros y festivales de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Brasil. Sus videos acumulan millones de visitas en YouTube, y sus canciones son escuchadas y utilizadas con fines educativos en diferentes países de América y Europa como Francia, España, Estados Unidos, República Checa, Brasil, Chile, México y Colombia.