“Beto” valoraba el “proceso del deportista y no el resultado”, destacó un amigo

Francisco Sixto Cardú, falleció este viernes en Paraná, a la edad de 80 años. “Beto”, como todos lo conocían, tuvo una trayectoria más de 50 años como periodista deportivo y referente de la difusión del deporte infantil.Diferentes colegas, amigos y entidades deportivas lo despidieron a través de sentidos mensajes, destacando su gran aporte al deporte amateurs. Fernando y Yusi Ruberto, del Club Ciclista, recordaron a “Beto”.“Es un día triste porque se fue un amigo. Siempre apoyó a los deportistas, más que nada aquellos que no eran profesionales. expresó a Elonce Fernando. El hombre, se mostró muy angustiado por la noticia y le mandó sus condolencias a la familia del periodista.“Lo más importante es que dejó un legado y espero que alguien lo pueda continuar. Que alguien del periodismo deportivo siga apoyando a los chicos amateurs”.Fernando destacó que en las fiestas del deporte que organizaba el periodista, valoraba “el trabajo del deportista y no los resultados. A muchos les cuesta ver el proceso, que es lo más lindo e importante”.Por su parte, Yusi Ruberto agregó que “Beto” era un ser especial. “En mi caso, la amistad trascendió el deporte, porque llegó a mi familia”. Francisco siempre asistía a todos los eventos que lo convocaban “y cuando no le avisábamos, se enojaba mucho”.“Lo llevo en mi corazón, era una persona muy autentica. La noticia me puso muy triste, pero estoy feliz de haber compartido tanto tiempo con él”, finalizó.