“De un baldío a un estadio”: vecina de Patronato rememoró los comienzos del club

Eva Obelar es una vecina de Paraná que hace más de 40 años vive en la zona del club Patronato, precisamente en calle San Nicolás. vio crecer al rojinegro, conoció al padre Grella, de quien tiene los mejores recuerdos y también a Cata” la hincha emblemática del club.Eva rememoró ante Elonce que cuando ella se mudó a su casa de calle San Nicolás, “eran todos terrenos baldíos alrededor, estaba Santa Teresita y no mucho más”, dijo al recodar que “éramos pocos vecinos y no había calles de asfalto”.Eva y su familia siempre estuvieron muy ligados a la iglesia, sus hijos fueron bautizados y tomaron la comunión en Santa Teresita e iban a misa seguido. “Lo conocimos al padre Grella, era muy bueno, respetuoso y jugaba al fútbol con los chicos”, añadió.Con el correr del tiempo el club fue creciendo y con ella las instalaciones. Eva, al enterarse que enfrente de su casa iban a construir el estadio se alegró mucho. “Siempre veo la gente pasar, me gusta mucho que vengan los hinchas y formar parte del club”, sumó.“La gente pasa, saluda me dice´y me pongo contenta; además a veces guardo en mi casa cosas de los hinchas como las mochilas, bolsos y gaseosas”, señaló y resaltó que cada cosa que le dejan las personas las anota en un cuaderno junto al nombre de cada uno.“Todos vienen contentos, cantando, con bombos y compitiendo”, agregó Eva.

Ver los hinchas pasar a la cancha me encanta

“Antes en los partidos los jóvenes me pedían permiso y usaban mi techo de tribuna, pero hace años, antes que el estadio sea tan grande”, recordó la vecina al resaltar que “cada vez que juega Patronato me pongo muy feliz, siento que vienen visitas a mi casa”.