Mujer ucraniana que vive en Paraná y la preocupación por su familia en Kiev

Paraná El entrerriano que salió de Ucrania días antes de la guerra y vuelve a Argentina

La guerra que desató Rusia en las últimas horas al invadir Ucrania, está provocando muertes, destrucción y un amplio repudio internacional a lo ordenado por el Presidente Vladimir Putin. En medio del avance del ejército ruso, se producen permanentes noticias de personas en Ucrania o de sus familiares por el resto del mundo. En Paraná hay una ucraniana que sufre al saber que sus seres queridos deben escapar de la capital, para tratar de sobrevivir.Ivana Ryabets vive en Paraná desde hace varios años, conoció a un parananese en España, y desde allá decidieron radicarse en la capital entrerriana.Ivana de 40 años, su esposo y su hijo de 15, desde hace varias noches que no pueden dormir. La diferencia horaria se hace sentir, sobre todo a la madrugada. Esas cinco horas "no nos dejan pensar sabiendo que puede pasar cualquier cosa en Ucrania", comenta la mujer que está pendiente de lo que sucede en esa parte de Europa oriental.Se la nota nerviosa, pero siempre respetuosa habló amablemente con. "A través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de llamar a mi mamá y hermano cada 40 minutos, es que trato de saber cómo están, y qué pasa en Kiev", reseñó la mujer que se encuentra francamente agotada por esta guerra."Me siento con el corazón partido, porque tengo familiares y amigos en Rusia y en Ucrania, y por las cuestiones de los políticos de los dos países, estamos como estamos. No me animo a decir quién es el responsable o el malo de la película, lo que sí sé que el pueblo sufre y padece esta guerra", resaltó Ivana.Por la avanzada rusa, que es incontenible para el ejército ucraniano, mucha gente decidió escapar hacia la frontera con Polonia, Hungría o Rumania, lo cierto, es que los familiares de Ivana fueron notificados que los tanques rusos se encontraban a 20 kilómetros de Kiev y por eso decidieron "irse de la capital, hacia el oeste. Van a ir a pernoctar a Leópolis, que es una ciudad más tranquila, y que no estaría en el radar del ejército ruso".Hizo saber que tanto la madre de 74 años, como su hermano de 40 no tienen pensado salir de Ucrania. "Se van a quedar, y no se les pasa por la cabeza venirse a la Argentina. Ellos tienen su trabajo, sus cosas, su vida, y no están dispuestos a perderlo todo. Van a resistir y ver cómo siguen los acontecimientos", sentenció."Este jueves a la tarde decidieron salir de Kiev, y sabiendo que las rutas y autopistas estaban colapsadas de vehículos con personas que escapaban de la capital, optaron por caminos internos para llegar hasta Leópolis", contó sobre la salida repentina.Con respecto a la guerra, indicó: "Es tremendo, hay muerte, destrucción y mucha angustia, por lo que espero que esto pase pronto. Que vuelva la paz. Y todo esto pasa por los políticos de las dos partes, que no se entienden, meten en el medio a las poblaciones que tienen lazos e historias muy parecidas", dijo a"Así la llevamos, viendo desde lejos todo esto, sin saber qué hacer y cómo ayudar a mis familiares. Ojalá esto pase pronto", reflexionó finalmente. Fuente: (Uno)