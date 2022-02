Quiso pasar un colectivo y cayó en un pozo en calle de Paraná

Un auto cayó en un pozo cuando intentó pasar un colectivo en calle Guido Spano, del barrio Leopoldo Lugone, en la capital entrerriana. El impresionante hecho, sucedió este jueves por la noche y afortunadamente no se registraron heridos.“No había nada que me indicará que me iba a encontrar con el pozo. La profundidad es realmente sorprendente”, expresó ala conductora del auto marca Chery QQ, color blanco. Según relató se encontraba bien, pero “bastante nerviosa”.“Estoy un poco enojada porque uno cumple con los impuestos y las calles de Paraná están rotas. Donde yo vivo, también tengo un pozo hace 15 días y nadie lo repara”, dijo.En tanto, la vecina que vive frente a donde se encuentra la calle rota, contó que “hace dos días vinieron a arreglar un caño roto que pasa por ahí y dejaron el pozo así, sin tapar. Los palos que se ven, los pusimos nosotros para advertirle a las personas”.“Es una calle angosta, doble mano, donde pasan muchos vehículos. Esperamos que con esto que pasó, lo vengan a arreglar”, finalizó.