Desesperado pedido por ayuda de una familia que vive a la vera del arroyo

Martín y Mónica son padres de tres niños de 9, 8 y 6 años. Desde hace dos semanas viven en un rancho construido con palos y toldos a la vera del arroyo, en la zona de barrio La Palangana y en inmediaciones de calles Ortiz y Mármol en Paraná. “No tenemos para darles de comer a nuestros hijos”, aseguraron a. Es que cocinan sus alimentos a fuego y con las lluvias esa posibilidad se vio frustrada.“Tuvimos que desocupar la casa de calle Sudamérica donde estábamos de prestado y ahora vivimos al lado del arroyo, donde armamos con toldos y unos palos”, contó Martín.El hombre a través depidió ayuda para alquilar una casita en la que pueda estar con su familia. “Este no es un buen lugar para estar porque es zona de derrumbe, pero no me quedaba otra”, justificó.“Hoy no tengo para darle de comer a mis hijos porque hacemos fuego para cocinar”, aseguró Mónica en relación a las consecuencias por las lluvias que se registraron en la jornada.El matrimonio es beneficiario de planes sociales y recibe la asignación por los hijos. “Hemos pedido ayuda, pero no tenemos respuestas; nos dicen que no hay recursos”, argumentaron aLos interesados en colaborar con la familia, pueden comunicarse con una vecina de ellos, Soledad Schmit, al teléfono