Se implementó el sistema público de bicicletas: cómo hacer para usarlas

En próxima etapa, se incorporarán nuevas trazas



Cómo hacer para comenzar a usarlas



“Es un aporte dentro de la responsabilidad social empresaria”

“A partir de este momento se implementa el sistema público de bicicletas en Paraná”, subrayó a. De esta manera, salieron desde zona de Sala Mayo a recorrer el circuito, los ciclistas.Bahl dijo que la capital provincial, “junto a otras tres ciudades del país, son las únicas que tenemos este sistema público de bicicletas”.Las cincuenta bicicletas “fueron donadas por el Banco de Entre Ríos S.A. Se trabajó durante mucho tiempo para la implementación del sistema. Lo bueno de la bicicleta es que no necesita combustible, no contaminás el ambiente, usás muy poco espacio, uno hace deporte. Si bien en un concepto originario, puede tener un carácter recreativo, este sistema público es un sistema de movilidad nuevo en Paraná, es complementario al de transporte público”.“En una primera etapa va a estar acá en la zona de la Costanera, para ir desde la plaza Le Petit Pisant hasta El Thompson, pero vamos a ir incorporando otras trazas en los barrios y que esto se transforme en un medio de transporte público”, aseveró.Tiene un sistema de protección, aseveró el intendente. “Hay que entrar y bajar la app. Antes de arrancar ya teníamos 700 usuarios registrados, habrá una demanda importante. Cuando se baja la app, ya se puede usar por 30 días, gratis, una hora cada vez. Buscamos que tenga rotación. Después de ese tiempo, si no se la devuelve en una hora, empezará a aplicarse algún tipo de cargo”, dijo.Posteriormente, de acuerdo a lo que siguió explicando Bahl, “Luego de los 30 días, tendrá un costo similar a un boleto de colectivo”.“Son los primeros pasos, estamos pensando mucho más hacia adelante; esta es una medida que tiene que ver con cuidar la salud y también cuidar nuestro ambiente. Hay que usarla de manera amigable, vamos hacia donde van la mayor cantidad de ciudades del mundo, a un nuevo sistema de movilidad urbana”, enfatizó.Se podrán usar estas bicicletas de 6 a 23. “El GPS admite un radio por donde se puede circular. Si uno intenta salir de ese radio, se genera una alarma y un sistema de alerta. El sistema de monitoreo será muy estricto, permanente e inmediato. Además, por sus características no se pueden vandalizar. Hay que cuidarlas”, acotó.El vicepresidente del Banco de Entre Ríos S.A., Raúl Catapano, relató aque las bicicletas “cuentan con luces, ruedas macizas, entre otros sistemas de seguridad”.Esto es “un aporte dentro de la responsabilidad social empresaria, en un convenio con el municipio. Es un sueño hecho realidad, que lo veníamos pensando desde hace un año y medio atrás y hoy queda materializado”, indicó.Confió que están “muy contentos de participar de este proyecto que pone a la ciudad de Paraná, entre los mejores municipios del país y también del mundo”.