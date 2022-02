Jornada libre de vacunación vespertina convoca gran cantidad de gente en Paraná

La responsable del programa provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañed

Paraná Más paranaenses recibieron la dosis de refuerzo contra el coronavirus

Testimonios

Se realiza una nueva jornada abierta de vacunación contra el Covid-19 (sin turno previo), el miércoles por la tarde en Parque Gazzano de Paraná. Se aplicarán primera y segundas dosis y refuerzos a quienes hayan cumplido cuatro meses o más desde la segunda dosis; será de 17.30 a 21hs.a, dijo a“estamos aplicando refuerzo de Pfizer o Moderna para los niños de 12 a 7 años. También estamos aplicando segundas dosis de Sinopharm y primeras de Cansino. Además, primera y segunda de Sputnik V, y primera de Astrazeneca”.Según comentó se registra una “alta concurrencia” y afortunadamente la gente “puede esperar bajo la sombra”.Si bien la jornada de vacunación comenzó a las 17:30, Elonce supo que las personas comenzaron a llegar y hacer fila desde las 16 horas.Una adolescente de 14 años, espera su turno para aplicarse la segunda dosis: “vine con mi mamá. Me tenía que vacunar porque si no, no puedo ingresar a la escuela”, dijo.Una mujer de barrios aledaños al parque Gazzano, comentó que se aplicó el refuerzo y destacó la rapidez del operativo.Un adolescente de 12 esperaba su turno junto a su papá para aplicarse la primera dosis. En tanto, una pareja de jovenes se mostró algo nerviosa por la aplicación de una nueva dosis, sin embargo destacaron la importancia de vacunarse.