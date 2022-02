Colectivos urbanos: en marzo aumentarán la cantidad de unidades en la calle

“A partir del 2 de marzo, que es cuando inician las clases, se incrementará la cantidad de colectivos a 125 unidades, tal cual como se finalizó el año pasado”, comunicó ael subsecretario municipal de Transporte, Diego Dlugovitzky.Según explicó, “la programación anual se había distorsionado por las restricciones que impuso la pandemia”. Y en ese sentido, aseguró: “Buscamos volver a esa normalidad de una programación anual donde tenemos temporada alta, de marzo a diciembre, y temporada baja, de enero a febrero y 15 días por vacaciones de invierno, que es cuando se reduce la cantidad de colectivos porque el número de pasajeros desciende a menos de la mitad”.De acuerdo a lo que informó Dlugovitzky, “de 94 unidades se pasará a 125”. “Si vemos que se incrementa la cantidad de pasajeros, también se aumentará el número de unidades en la calle”, prometió.Consultado al funcionario municipal por una respuesta a las quejas que manifiestan usuarios del servicio del área metropolitana, por el tiempo de espera entre una frecuencia y otra, éste respondió: “Pedimos a las empresas que coloquen refuerzos en ciertos horarios pico, sobre todo, en las primeras horas de la mañana porque muchos colectivos ingresan a la ciudad con muchos pasajeros”.“Solicitamos que en las líneas 4 y 22 se pongan refuerzos para que, cuando ingresen a Paraná, tengan mayor disponibilidad”, aseguró Dlugovitzky; se le hizo saber al funcionario que las unidades, cuando llegan a la zona de Cinco Esquinas, ya no levantan más pasajeros.Se recordará que son tres las propuestas para la actualización del costo del boleto de colectivos urbanos en Paraná y su área metropolitana: la del Ejecutivo es de $57,42, la del bloque de Juntos por el Cambio es de $59,40 y la de las empresas es de $90, cuando el boleto hoy es de 45,30 pesos.“Se hicieron todos los pasos formales; este es un proceso del que participan especialistas técnicos, no es cuestión de sentarse a una mesa a tirar número. Y en base a las opiniones técnicas, desde el SITU se elaboró un informe que se elevó al intendente; será éste quien debe pasarlo a consideración del Concejo Deliberante”, explicó Dlugovitzky al estimar que el debate para aumentar el pasaje en los colectivos urbanos “debería tratarse en marzo en el HCD”.“Entre enero y febrero, se finalizó con la colocación de 50 nuevas garitas; y ya se presentó un proyecto para licitar otras 100”, anunció el funcionario municipal.La aplicación Cuándo SUBO -que está vigente desde diciembre pasado- permite a los usuarios del transporte público de pasajeros conocer paradas, tiempo de arribo, recorridos de cada línea de colectivo.De acuerdo a lo que indicó Dlugovitzky, la app “es monitoreada a diario y se hacen los ajustes necesarios”. En la ocasión, instó a los usuarios a usar la aplicación “porque, como toda herramienta técnica, es mejorable y en ese camino estamos”. El subsecretario municipal de Transporte reconoció que Cuándo SUBO registra “algunas inconsistencias”, pero ponderó que “en general, funciona bastante bien”.“Los reclamos nos llegan a través del 147 y redes sociales, y se analiza cada caso para corregirlos; las denuncias no caen en saco roto porque hay personal municipal para resolverlas”, fundamentó.