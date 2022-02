Realizaron controles y multaron a autos por estar estacionados en la vereda

Polémica

En las últimas horas se profundizaron los operativos de control de inspectores de la Municipalidad de Paraná, con el fin de tratar de ordenar el tránsito en distintos lugares de la ciudad. Generó debate, la decisión de multar los vehículos estacionados en veredas o lugares amplios, sin afectar el paso peatonal de las personas.Desde la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano del Municipio de Paraná, se confirmó que se están desplegando los operativos de control de tránsito en toda la ciudad, y el objetivo primario es ordenar el movimiento vehicular. Y el segundo paso, es que no existan cuellos de botellas en las calles y veredas, con el estacionamiento no autorizado de autos, camionetas y motos.Por esta circunstancia, es que este martes se profundizaron los controles en distintos lugares, en especial el centro y calles aledañas al microcentro, donde se producen a diario situaciones conflictivas.Se recalcó desde la Comuna, que está vigente la prohibición para estacionar sobre espacios públicos, tal cual lo establece la Ordenanza 9211.La reglamentación establece los límites para poder estacionar y los lugares que no están autorizados. También se aclara, que un vehículo parado sobre la vereda y el frente de una calle, es una situación de infracción, más allá que la vivienda no tenga cochera.La usurpación del espacio público en las calles y veredas, está sancionado por la citada ordenanza que fija los límites a los conductores, publicóPor estos controles, lectores enviaron fotografías con los vehículos multados por estar estacionados en las veredas. Los operativos de este martes se realizaron en calle Rosario del Tala, antes de Salta.Se alertó que, en distintos lugares de Paraná, sobre todo en el centro, "es imposible poder estacionar, por lo que se ven obligados, muchos, a parar por algunos minutos sobre la vereda por un corto lapso de tiempo"."Qué me digan qué hacer desde la Municipalidad. No se puede estacionar en numerosas calles, no hay playas de estacionamiento, para llegar el servicio de colectivos es un desastre. Por lo que ahora solo controlan con espíritu recaudatorio", analizó un lector y agregó: "el auto parado en una vereda ancha y sin cochera, no debería ser un problema para nadie".