Despidieron al joven hallado muerto en el río Paraná tras accidente náutico

Policiales Hallaron el cuerpo del joven que era buscado tras accidente náutico en Paraná

Quién era Federico Etcheverry

La despedida en las redes

Luego de que este martes por la mañana fuera encontrado el cuerpo defamiliares y amistades hicieron públicas sus condolencias y expresiones de dolor a través de las redes sociales.de la capital entrerriana, frente a una hormigonera ubicada en Avenida Estrada al 1.600, pudo saberEl cuerpo de Etcheverry fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente.Durante 48 horas, los buzos tácticos de Prefectura buscaron intensamente a Federico en el lugar del siniestro, sin resultados. Finalmente fue hallado río abajo, en la zona de Puerto Viejo.Federico era menor de tres hermanos; se había mudado hacía un tiempo largo con su familia a Paraná. “Los Echeverry vivían en Resistencia, Chaco, pero por un problema de salud de la mamá, eligieron irse a Entre Ríos. El papá falleció antes de la pandemia”, le había aun amigo de la infancia del joven desaparecido.“En 2001, Miguel, el mayor de los hermanos Echeverry, murió en un accidente de colectivo”. También se supo que Sebastián, el hermano del medio, estaba viviendo en Alemania: “No sé cómo hará esa madre ante lo que sucedió con Federico, incluso había sido papá hace menos de un año”, lamentó el allegado a la víctima.Amigos y allegados utilizaron las redes sociales para publicar expresiones de dolor y de despedida al joven Echeverry. Destacaron, entre otras cosas, que"Querido primo Federico Etcheverry me quedo con tu abrazo fuerte, con tu sonrisa dulce", escribió una usuaria de Facebook, recordándolo. "La familia Etcheverry unida en este dolor", agregó junto a fotografías de la víctima, una de ellas junto a su pequeño hijo.Otra usuaria publicó oraciones en su memoria: "Fue encontrado el cuerpo de mi primito. De igual forma seguimos en oración. Gracias. Dios los Bendiga". Y agregó: "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Por la misericordia de Dios descansa en paz Federico. Amén. Fortaleza y consuelo para toda la familia"“QDEP, querido Federico Etcheverry. Tantos buenos recuerdos de esa adolescencia bien ñu metalera. Abrazo al cielo”, posteó Juan y Pablo escribió: “Otro adiós de esta madrugada tan triste. Buen viaje hermanito de mi alma. Federico Etcheverry ha partido. Mi pésame a toda su familia”.El de Leo, en Instagram, tal vez fue el mensaje que más ha conmovido a los allegados al joven papá desaparecido: “Federico era un alma indomable, encerrada en un cuerpo de una persona fiel, divertida, de buena semilla... Su historia de vida, como la de muchos, no fue tan feliz... Federico era lo que mostraba, no tenía grandes pasajes de hipocresía... Federico intentaba, luchaba contra su propia energía desbordante... Rezo y deseo que Fede no haya sufrido, consciente de lo que implica ahogarse por no respetar a un gran amigo, el río”.