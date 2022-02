Afiliados a IOSPER reclamaron por la "falta de prestaciones"

Afiliados autoconvocados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los afiliados de IOSPER, reclamaron en plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, por la falta de prestaciones de la obra social provincial. Además, exigieron la agilización de trámites y el pago de prestaciones.“Es la primera convocatoria que hacemos, pero los reclamos con la obra social vienen hace rato. No podemos contar con las prestaciones de Iosper porque no les paga a los profesionales”, expresó aMilagros, afiliada.Según comentó, hoy en día no se consiguen ordenes medicas ni autorizaciones: “hace rato que trato que la obra social cubra las necesidades de mi hija. Muchas personas estamos en la misma situación y algunas más complicadas”.“Queremos ser escuchados porque los profesionales no nos quieren atender y no quieren trabajar a través de IOSPER”, dijo.