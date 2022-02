Accidente náutico: Testigo contó como chocó la lancha contra la toma de agua

Paraná Restringen captación de agua para que los buzos trabajen en lugar del accidente

La búsqueda de Federico Etcheverry, el hombre de 36 años, que desapareció tras chocar la lancha en que iba contra el muelle de la toma de agua, en el barrio Toma Nueva, lleva más de 35 horas. Buzos tácticos, personal de prefectura, policías y bomberos trabajan en inmediaciones de donde sucedió el accidente.En un primer momento, trascendió que la embarcación había salido de la bajada de lanchas de la Guardería Náutica Lerch. Sin embargo, el dueño del lugar, mencionó aque “la embarcación no pertenece a este garaje, no despachamos la lancha y no tenemos nada que ver”.Seguidamente, relató cómo fue el accidente ya que su guardería está al lado, río abajo, de la Toma de Agua y presenció el hecho: “los chicos pasaron por acá a buscar unas herramientas que se habían olvidado y siguieron viaje”.“Ellos llegaron a mi muelle, por primera vez el fin de semana anterior, porque habían sufrido un desperfecto en el río. No les andaba el motor y se amarran a mi bajada, pero una vez que lograron repararlo siguieron viaje y en ese momento se olvidaron unas cosas”, contó a Elonce, Juan Carlos Lerch.Según registró Elonce, el accidente habría ocurrido entre la segunda y la tercera columna de la toma de agua. El joven que logró llegar a la orilla, habría testificado que la embarcación quiso pasar por los pilares de hormigón que conforman la estructura del muelle.Juan Carlos Lerch, indicó que “no sabemos bien cómo sucedió todo. Fue rápido y colaboramos desde donde pudimos. Pero estamos exentos de la causa”, finalizó.