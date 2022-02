Fiesta de Disfraces: confirmaron la grilla de artistas que se presentarán

Video: Fiesta de Disfraces: comenzó la entrega de las pulseras

Shows en vivo

, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges de la ciudad de Paraná. El encuentro, que no se realiza desde el 2019 por efectos de la pandemia, es uno de los más importantes de Sudamérica y convoca a miles de fanáticos de los disfraces que llegan a tierras entrerrianas desde distintos puntos del mundo.para la Fiesta de Disfraces. Así lo había confirmado auno de los organizadores del megaevento, Ioy Uranga, a principios de este mes.Para el ingreso al predio, según informaron organizadores, los tickets tendrán formato de pulsera, con sistema “cashless”. “La pulsera servirá tanto para ingresar al evento como para poder consumir gastronomía y servicios”, se indicó al aclararse que “no habrá tickets de papel ni de plástico”.. De acuerdo a lo que se informó, el retiro de forma presencial se coordina a través de un turno que se obtiene desde la web de la Fiesta. En tanto, aquellos que prefirieron el envío a domicilio a través del correo a todo el país, tienen que un cargo adicional a abonar al momento de cargar los datos para la entrega.Los organizadores dieron a conocer este lunes los cantantes y DJs que se presentarán ante los miles de disfrazados que se darán cita al megaevento.En ese sentido,confirmó queLe siguen el DJ Fer Palacio, la banda cordobesa de cuarteto La Konga, el influencer Big Apple, además del grupo de cumbia Hernán y la Champion Liga. Completan la grilla los DJs Manu Desret y LondonGround, el trapero Jhon C, Papichamp y Falke.De hecho, este fin de semana viajó a Estados Unidos junto a Lunay para presenciar el evento NBA All Stars. El trapero es gran admirador del básquet y estuvo como representante de Latinoamérica en la previa de la ceremonia.El cantante está en pareja con la entrerriana Emilia Mernes. Durante el reciente viaje por Italia, durante el que mostraron muy enamorados, los intérpretes de “Como Si No Importara” hasta llegaron a delinear la posibilidad de casarse.