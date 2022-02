Recordaron a Calleja en el día de su cumpleaños número 30 y pidieron justicia

En las redes sociales, familiares y amigos lo recordaron con cariño, sin dejar de exigir justicia.



Gonzalo Calleja hubiera cumplido este domingo sus 30 años. El contador, fue hallado muerto, el 15 de julio del 2021, en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, tras un día de estar desaparecido. El caso conmovió a la ciudad de Paraná y gran parte del país.Se sabe que Exequiel Morato, único detenido por el homicidio del joven contador Gonzalo Calleja, continúa alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La prisión preventiva se venció el pasado 5 de febrero yconfirmó que seguirá preso por un tiempo más. De esta forma, el joven lleva más de 210 días privado de su libertad.“Un día como hoy, hace un año atrás, celebrábamos tu cumpleaños con unas hamburguesas en tu departamento, felices de acompañarte, impensado pensar que ese era el último cumpleaños que festejaríamos juntos”, publicó su hermana menor.Seguidamente, agregó: “Espero y puedas celebrarlo de la misma manera donde sea que estés, desde acá levanto una copa y brindo por vos. No te das una idea la falta que haces y cuánto te extraño”.“Sé que nos vamos a reencontrar y volver abrazarnos fuerte como lo solíamos hacer, es el único consuelo que me mantiene a flote. No hay palabras para explicar lo que duele tu ausencia y lo duro que es el día a día sin vos. Te amo por siempre ♥?feliz cumpleaños Gon, un abrazo al cielo"Conrado Berón, familiar del joven publicó: “La vida sigue y seguirá.Cada uno hace su vida y la cosa va.Mientras tanto, cada día y cada noche; nosotros seguimos exigiendo justicia”.

Amigos y allegados, le dedicaron imagines y fotografías deseándole un feliz cumpleaños y recordando momentos juntos.