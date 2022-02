Buscan a joven en el río: así quedó la lancha tras chocar contra el muelle

Las imágenes

Un impresionante accidente náutico ocurrió en horas de la mañana de este domingo en la Toma Nueva de la ciudad de Paraná. Por causas que se tratan de establecer, dos jóvenes que iban a bordo de una lancha chocaron el muelle dos de la toma, que sostiene las bombas de captación de agua cruda que luego llega a la planta potabilizadora.Personal de Prefectura, buzos tácticos y Bomberos buscan intensamente a uno de jóvenes que tras el choque de la embarcación no logró llegar a la orilla. En este momento, trabajan contrarreloj para hallar al joven que lleva cuatro horas perdido.En horas del mediodía, los efectivos lograron sacar la embarcación que quedó totalmente destruida, tras el impresionante choque contra los pilotes del muelle dos de la toma de agua.La lancha que protagonizó el accidente es de color azul con blanco y tiene en uno de sus laterales la inscripción “Rey 0770”. Tras el choque, la embarcación quedó totalmente destrozada y fue retirada del río por partes.El accidente náutico ocurrió en la mañana de este domingo en la Toma Nueva de Paraná. En la lancha iban dos jóvenes: tras el choque, uno de ellos pudo llegar a nado a la orilla, mientras que el otro es intensamente buscado.Según confirmaron fuentes policiales alos jóvenes habrían salido al río por la bajada de lanchas dela Guardería Náutica Lerch que queda muy cerca de donde ocurrió el siniestro.Elonce confirmó, pasado el mediodía, la búsqueda del joven continúa. En el lugar trabajan contrarreloj personal de Prefectura, buzos tácticos y Bomberos.Hasta el momento no fueron dadas a conocer las identidades de los jóvenes. Uno sería oriundo de Paraná y el otro de Aldea Spatzenkutter, se estima que tendrían unos 30 años aproximadamente.Toma de aguaSi bien el hecho ocurrió en la toma de agua, por el momento no está previsto un corte en el bombeo de agua, por lo tanto el suministro es normal en la ciudad.