Bebita padece problemas intestinales y su familia pide ayuda para cubrir gastos

Brenda Giménez (mamá de Abigai): (3437)479676

Edith (tía de Abigail): +54 9 3436 23-2478

Abigail Padro nació el 11 de febrero en La Paz y debió ser derivada de urgencia al Hospital Materno Infantil de Paraná ya que presentaba un serio problema en sus intestinos.y lamentablemente el pronóstico no es muy alentador.“Abigail tiene un problema bastante severo y su tratamiento va a tardar mucho tiempo”, dijo su tía, Edtih, aal resaltar que el tratamiento está siendo solventado por el Hospital San Roque de Paraná, Pero su familia necesita colaboración para cubrir los gastos del día a día en la capital entrerriana.“Los papás vinieron con lo puesto a Paraná y no tienen ropa ni dinero para solventar los gastos que están surgiendo,”, resaltó.Según mencionó la tía, Abigail tiene una hermanita de dos años que se quedó en Santa Elena a cargo de sus abuelos y los padres de las pequeñas están haciendo todo lo posible para que la nena pueda viajar a la capital entrerriana y reunirse con la familia. “Al informarnos que el tratamiento de Abigail será muy largo, los padres quieren que la hija mayor este con ellos, pero no cuentan con los medios para traerla, es por ello que apelamos a la solidaridad de la comunidad”.. Además, necesitan ropa de hombre para el padre”, mencionó y detalló: “El papá de Abigail tiene talle 41 de calzado, 38 de pantalón y talle S o M de remera”.Los interesados en colaborar con Abigail y su familia lo pueden hacer mediante transferencia bancaria al; o contactarse a los números de teléfono: