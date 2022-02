Covid: Masiva jornada de vacunación vespertina en Plaza Mujeres Entrerrianas

Una masiva jornada de vacunación abierta sin turnos se desarrolló este viernes en Plaza de Mujeres Entrerrianas. Abarcó primeras, segundas dosis y refuerzo a adolescentes (12 a 17) y mayores de 18 años que hayan cumplido cuatro meses de haberse aplicado la segunda dosis.En esta oportunidad, la jornada se realizó en horario vespertino, precisamente, de 17.30 a 21., registró la cantidad de personas que se acercaron a la convocatoria y rescató algunos testimonios.Llegó gente al operativo de vacunación, este viernes, sin ninguna dosis. “Nos dicen que no lo han hecho antes porque se les dificultaba acercarse hasta donde se vacunaba, y ahora este lugar les queda más ‘a mano’”, aseveraron desde el sector de coordinación de la vacuna.En los datos que se registran, consta, el nombre de la vacuna, el lote, la fecha de la vacunación; en la parte delantera del carnet se anotan los datos de la persona.Una adolescente de 16 años, que se acercó a recibir la segunda dosis, manifestó a Elonce: “Me queda cerca este lugar”.Otra de las chicas que llegó con amigos, aseveró que ya “está en fecha de vacunarse con la segunda dosis” por lo que decidió hacerlo en esta oportunidad, y además “porque falta poco para empezar las clases, así estoy más tranquila”, dijo.La gente que esperaba para inocularse, se encontraba resguardada bajo la abundante y frondosa arboleda del lugar. Todos destacan el horario que se eligió para realizar la vacunación, la practicidad que sea en un lugar público, al aire libre.Una mujer que se acercó acompañando a su hijo adolescente, manifestó que el chico recibirá la segunda dosis y puso de manifiesto que “está bueno que la gente se anime, hay que seguir cuidándonos”.“Es cómodo el horario de la tarde, porque uno se desocupa del trabajo y puede ir tranquilo”, aseveró otra de las personas que concurrió desde el centro hasta la Plaza Mujeres Entrerrianas.Una adolescente llegó con su familia. Su papá apuntó que “se viene la época de escuela y queremos que esté al día con las vacunas”.Con el carnet en mano, un hombre indicó que llegó para el refuerzo de la vacuna, llevando también a su hijo adolescente para la segunda dosis. “Me genera tranquilidad, seguridad. Siento que es una defensa, veo muy bien estos operativos”, dijo. “Me imaginé que ibas a haber mucha gente, a mí se me complica cuando tengo que ir de mañana, creo que a mucha gente le pasa lo mismo, está re bien que lo hicieran de tarde a este operativo”. De la misma manera, manifestó: “Somos cuatro en la familia, no hemos tenido Covid y nos seguimos cuidando”.Una pareja que llegó con su mascota, indicó que aprovecharon esta jornada de vacunación, porque incluso “podemos hacer que nuestra perrita esté al aire libre”, indicando que van a recibir la dosis de refuerzo para Covid, este viernes.“Trabajo a la mañana, en mi caso es re importante que pueda hacerse de tarde, es menos complicado para asistir”, mencionó una mujer que contó que se estaba por aplicar “el refuerzo” y que en su familia les inculca que “es importante que todos completemos el cronograma que nos indican, eso nos da mayor seguridad”. Elonce.Una mujer, que vive en el barrio Paraná V se acercó a la jornada para aplicarse la dosis de refuerzo. “Es muy importante para mi”, En tanto, otra vecina de la zona, también esperaba su turno para la tercera dosis: “soy una persona de riesgo y esto me da tranquilidad”.Un adolescente de 14 años, llegó acompañado de su papá para recibir la segunda dosis: “está por empezar la escuela, así que hay que cuidarse y darle para adelante. Nos tenemos que cuidar entre todos”, señaló el hombreUna joven que estaba con su hijo, señaló que la importancia de las vacunas para cuidarse.Los presentes destacaron la comodidad del lugar y el horario: “hay muchas personas que de mañana no podemos asistir”, dijo una mujer. En tanto un hombre remarcó la importancia de “poder mantener la distancia en el predio mientras esperamos nuestro turno”.Muchos niños se encontraban jugando en los juegos de la plaza, mientras sus padres, tíos o abuelos, esperaban su turno para aplicarse la vacuna.