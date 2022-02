Este sábado se realizará la primera carrera nocturna "Ciudad de Paraná"

La carrera nocturna está pautada para este sábado 19 de febrero con inicio a las 20, desde la Plaza de las Colectividades. Habrá dos distancias: 10 km competitiva y 5 km recreativa (caminantes y trotes) y competitiva (juveniles de 14 a 19 años).



La carrera nocturna Ciudad de Paraná es uno de los eventos (deportivos, culturales, productivos, académicos, etc) que integran el plan de implementación de la Marca Paraná, la iniciativa de la Municipalidad junto a distintos sectores para sintetizar una mirada compartida sobre la ciudad, fortalecer sus atractivos y potenciar su desarrollo. Entrega de kits en la Sala Mayo

Viernes 18/02, de 18 a 22 horas (a corredores competitivos de 10K y 5K juveniles federados).



Sábado 19/02, de 18 a 19.30 horas (a corredores no competitivos y a competidores que no son de la ciudad de Paraná y que llegan el día del evento (10k y 5K)).



CATEGORÍAS Y PREMIOS



Las categorías para 10 km son las siguientes:



Hasta 24 años



25/29 años



30/34 años



35/39 años



40/44 años



45/49 años



50/54 años



55/59 años



60/64 años



65/69 años



70/+ años



Se premiará del 1º al 3º en la general de 10 km y del 1º al 3º en cada categoría de edad. Siendo los premios NO acumulativos (quien gana la general, no recibe premio en su categoría)



Cabe destacar que los 5 km participativos no serán cronometrados y no tendrán premiación.



Todos los participantes de 10 km y 5 km recibirán al arribar a la meta una medalla finisher del evento.



RECORRIDO DISTANCIA 5 KILÓMETROS

Largada y llegada en Plaza de las Colectividades:



Inicia recorrido por calle Pte. Raúl Alfonsín ? Rioja (Dársena del Puerto) ? Pasaje Paseo de los Pájaros ? Rotonda (Esc. N° 100 Pto. Nuevo) ? regreso por Pasaje Paseo de los Pájaros ? Liniers ? Pte. Raúl Alfonsín ? Laurencena ? Nicaragua (Plaza Le Petit Pisant) ? Laurencena (Playa Club Estudiantes) hasta Plaza de las Colectividades.



*RECORRIDO DISTANCIA 10 KILÓMETROS



Largada y llegada en Plaza de las Colectividades:



Inicia recorrido por calle Pte. Raúl Alfonsín ? Diagonal Casa de la Costa ? Liniers ? Pte. Raúl Alfonsín ? Laurencena ? Nicaragua (Plaza Le Petit Pisant) ? Laurencena - Héroes y Mártires del 9 de Junio de 1955 ? Manuel Alberti ? Gregoria Matorras de San Martín ? Luis Etchevere ? Mitre ? Alameda de la Federación ? Buenos Aires ? España ? Su Santidad Francisco (Catedral) ? Corrientes - Gregoria Matorras de San Martín hasta plaza de Las Colectividades (Final arco de llegada).



PARQUE CERRADO



Solo tendrán acceso organizadores, atletas y responsables de cada sector, como así también la seguridad del evento.



Dentro del mismo habrá un escenario, guardarropas, carpa de masajes, hidratación, nutrición.



Se contará con 10 baños químicos, los que estarán ubicados frente al parque cerrado (Avda. Laurencena y Pte. Raúl Alfonsín).



También estará ubicada la ambulancia de alta complejidad, con médicos y enfermeros.



PROGRAMACIÓN



VIERNES 18/02 (desde las 17 hs en Sala Mayo)



*Charla de Entrenamientos para Runners



*Charla de Hidratación



*Expo Runner



*Food Track



*Entrega de Kits (de 18 a 22 a corredores competitivos de 10K y 5K juveniles federados)



SÁBADO 19/02



Entrega de Kits en Sala Mayo (de 18 a 19.30 hs a corredores no competitivos y a competidores que no son de la ciudad de Paraná y que llegan el día del evento (10k y 5K).



20 horas ? Largada de la 1° edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná en Plaza de las Colectividades.



21.30 horas ? Premiación.