Incrementan la frecuencia de colectivos Santa Fe- Paraná por partido de Colón

Ingreso de los hinchas a la cancha

Estacionamiento

Colón entre las 11 y las 16, siendo el punto de espera la zona del Puesto Caminero en el ingreso a la provincia de Entre Ríos, hasta la hora tope fijado donde serán acompañados por personal policial una vez finalizado los controles de rutina.

La presentación de Colón fuera de su estadio puede traer dolores de cabeza para muchos hinchas, teniendo en cuenta que trasladar la localía a Paraná desemboca en presentarse en un escenario con capacidad menor a la cantidad de socios que tiene la entidad.En ese marco se reforzó de forma inédita el servicio de transporte interurbano entre ambas capitales, con intercambio de colectivos cada 15 minutos entre la Terminal paranaense y la santafesina a partir de las 14 horas. El partido entre el Sabalero y Godoy Cruz se juega desde las 17 horas en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato.La llegada de hinchas sabaleros a Paraná se contará de a miles, ya que la capacidad permitida en el Grella para la parcialidad santafesina supera los 12.000 tickets.Carlos Echaniz, subjefe de la policía departamental Paraná, charló con Cadena 3 y admitió que".Los cortes serán de manera progresiva a partir de las 14 y serán totales (restricción peatonal-vehicular), parciales (restricción vehicular), o (restringida) solo para quien cuente con autorización tales como micros de los equipos, dirigentes, protocolares, árbitros, televisión, etc., conforme se indica a continuación:• Churruarin y 3 de Febrero (Restricción vehicular).-• 3 de Febrero y Díaz Colodrero (Restricción vehicular, solo vecinos).-• Almafuerte y Marangunich (Restricción vehicular, solo vecinos).-• Ayacucho y Dragones de Entre Ríos (Restricción vehicular).-• Churruarin entre Ayacucho y Grella (Restricción vehicular y peatonal, solo con autorización).-• Churruarin y Derqui (Restricción vehicular).-• Alte. Brown y Ayacucho (Restricción vehicular)• Basabilbaso y Saraví(Restricción vehicular).-• Grella y Saraví(Restricción vehicular y personas solo autorizadas).-• Grella y Gan (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción)• Grella y La Diligencia-San Nicolás (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción).-• Churruarin y Sor Sirena (Restricción vehicular).-• Churruarin y Sargento Cabral (Restricción vehicular).-• Saravi y 3 de febrero (restricción Vehicular)Los tres corredores que estarán habilitados para el ingreso de la parcialidad de Colón Fe serán por Churruarin (desde el oeste), por Marangunich (desde el sur) o por calle Ayacucho y San Nicolás.-Entrando por el Túnel, única vía de ingreso a la provincia, y a los fines organizativos se ha dispuesto las siguientes vías de acceso hacia el estadio: ingreso Colón con entradas para tribunas Grella y Platea: ingresando por el Túnel Sub Fluvial Santa Fe – Paraná, deberán tomar una vez superado la estación de peaje y el puesto caminero, la segunda bajada a la derecha, y luego seguir por avenida Uranga y Crespo hasta Ramírez (1.600 metros); luego doblar a la izquierda y tomar Ramírez hasta Enrique Carbó-Dean J. Álvarez (2.300 metros);En dicha intersección girar a la izquierda y tomar por Dean J. Álvarez y tomar hasta calle José María Cocuzza, primera entrada luego de la Sala de Juego Neo (480 metros), luego de lo cual deberán circular hasta la zona de la Plaza de las Mujeres, ex Hipódromo (280 metros), donde deberán aguardar colectivos, combis, y autos particulares, quienes podrán estacionar en los lugares permitidos, autorizados y sujeto a la capacidad física del lugar, recorrido total 4.600 metros.En el caso de colectivos y combis, las mismas serán ubicadas en el sector que se determine, en tanto que, los automóviles deberán hacerlo en las zonas habilitadas a 45°-.Los hinchas de Colón con entradas para tribuna San Nicolás: ingresando por el Túnel Sub Fluvial Santa Fe – Paraná, deberán tomar la segunda bajada a la derecha, luego seguir por Uranga y Crespo hasta Ramírez, doblar a la izquierda hasta las 5 esquinas en dicho lugar doblar por calle Churruarín hasta 3 de febrero.El egreso de los simpatizantes será por la zona de Plaza de las Mujeres (ex Hipódromo).Deberán salir del predio por calle Maciá, para tomar por esta hasta Ramírez, doblar a la derecha y seguir por Ramírez hasta Crespo, donde doblando a la derecha deberán transitar por Uranga hasta la subida del túnel, para luego tomar la Ruta N° 168.Los hinchas de Colón con entradas a la tribuna Ayacucho: ingresando por el Túnel deberán tomar una vez superado la estación de peaje y el puesto caminero, la segunda bajada a la Izquierda y luego seguir por Circunvalación José Hernández hasta calle Rondeau; luego doblar a la derecha y tomar Don Bosco hasta calle Ayacucho; en dicha intersección girar a la izquierda y tomar por Ayacucho hasta calle San Nicolás, donde deberán aguardar colectivos, combis, y autos particulares, quienes podrán estacionar en los lugares permitidos, autorizados y sujeto a la capacidad física del lugar,En el caso de colectivos y combis, las mismas serán ubicadas en el sector que se determine, en tanto que, los automóviles deberán hacerlo en las zonas habilitadas a 45°-La parcialidad de Colón podrá dejar sus vehículos en avenida Almafuerte Ayacucho y 3 de Febrero, como así también las calles interiores de la Plaza de las Mujeres (Ex Hipódromo), calle Ayacucho entre Alte. Brown y Dragones de Entre Ríos, como así también, Churruarin entre Ayacucho y Díaz Vélez.-A los fines organizativos, y tendiendo a facilitar la llegada de los colectivos y combis con tiempo al estadio previo a la realización de los controles pertinentes, se ha dispuesto que los mismos, tanto los que trasladen a simpatizantes de Colón y Godoy Cruz deberán hacer su ingreso a la provincia en los siguientes horarios:Los simpatizantes que concurran al estadio Presbítero Grella deberán concurrir con entradas, carnet de socio y documento nacional de identidad sin excepción, a tal fin, se han dispuesto de puntos de pre controles en los ingresos de ambas parcialidades, lugares donde los que arriben deberán exhibir la entrada y el documento nacional de identidad.VecinosLos vecinos comprendidos dentro de los cortes totales o zona restringidas al tránsito peatonal podrían ingresar presentando documento de identidad que acredite domicilio en la zona, lo cual deberá realizarse en forma vehicular o peatonal conforme a las restricciones establecidas en el operativo.