Nació un pollo con cuatros patas en Paraná: video de como camina

Un extraño suceso ocurrió en una casa de la zona sureste de la capital entrerriana. Una familia que cría gallinas se sorprendió al verAhora el pollo tiene un mes y lo nombraron “Patitas”.Al respecto, su dueña Ana Espinosa, relató aque “el pollo nació hace un mes, al principio pensamos que había nacido sin patitas porque no se paraba, pero con los días vimos que en realidad tenía cuatro, dos normales y otras más chiquitas que le asoman arriba de la cola”.Espinosa señaló que el pollo es un poco más chiquito de lo normal, respecto a otros pollos de la misma edad, pero “”. “Al principio con sus dos patitas más chicas se enganchaba alambres y quedaba atascado, pero lo cuidamos mucho y ahora eso ya no le pasa,", aseguró Ana.Debido a que el pollo en sus primeros días de vida les demandó mucho tiempo de cuidado, Ana con su pequeña hija se encariñaron mucho y lo nombraron“Siempre le ponemos nombres a las gallinas pero este es especial y lo tenemos como una mascota, la mamá de Patitas se llama Sol”, dijo. Patitas se ganó el cariño de todo el gallinero y según relató Ana “todas las gallinas lo protegen”.Ana contó que hace dos años que cría gallinas en su casa del barrio Santa Lucía, cada vez el número de pollos va en aumento y está pensando regalar algunas: “A las gallinas las tengo sueltas durante el día porque me da pena encerrarlas, están libres y es una manera para que crezcan saludables, las alimentamos con mezcla de maíz”. Además aseguró que es la primera vez que “nace un pollo con cuatro patas”.Al finalizar, detalló que “a Patitas no lo vamos a regalar ni comer, es un integrante más de la familia y todos los días nos sorprendemos por las cosas que puede hacer, pese a su malformación”.