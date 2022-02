Paraná Piden la construcción de una contención sobre la barranca en Puerto Viejo

Vecinos de calle Estrada, en barrio Puerto Viejo de Paraná, reclaman “soluciones urgentes” a los desmoronamientos que afectaron a al menos cuatro viviendas. Piden la construcción de una contención “para dormir tranquilos, y no tener que esperar a que la caída de una piedra mate a alguno”.“Ayer estaba tendiendo ropa cuando me cayó una piedra en el patio de mi casa; si hubiese estado mi hija a mi lado, no sé qué hubiera pasado”, apuntó aValeria Cabrera, una de las vecinas afectadas.“Nos notificaron respecto a que ellos no se hacen cargo y ya no sé a quién dirigirme. Le escribí una carta al intendente y tampoco tengo ninguna explicación de parte de él. No sé qué esperan para actuar”, reprochó la vecina.“No me voy a mover de mi vivienda porque no tengo a donde ir, no tengo una solución; hace años estoy anotada en IAPV y tampoco tengo una respuesta”, se quejó.“Una lluvia más y vamos a tener que salir disparando porque será como un alud”, alertó la mujer.