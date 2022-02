Bahl: “Todas nuestras obras tienen la previsión presupuestaria correspondiente”

Obras que se buscaba incorporar en Presupuesto nacional

, aseveró que “va a cambiar y mucho la forma de comunicarnos en ese sector de la ciudad, vincula Avenida de las Américas con Avenida Racedo; no es solamente una obra de ensanche, se trabajó en muchas de las necesidades cotidianas que tienen los vecinos, en la iluminación, en la calzad ay también en las veredas, habrá mucho más seguridad, poder tomar el colectivo será más seguro, como así también lo será poder disfrutar una tarde de verano. Se hizo la sustitución del colector, porque todo ese lugar tenía inconvenientes ya que raíces de árboles de muchos años se habían metido, colapsando las cañerías”.“Se hizo también como se lo hacemos en las grandes obras, el corrimiento, se saca del caño del medio y se lleva por los espacios verdes, por siu algún vecino en algún momento tiene que conectarse o hay alguna rotura, se hace directamente en el espacio verde y no tienen que romper el asfalto, con todos los inconvenientes que ha tenido la ciudad con el tema del bache. También se resolvió la parte hídrica: es un lugar donde los vecinos se inundaban y mucho; los vecinos han comprobado que el sistema funciona y aún tenemos una parte que salió de esas reuniones que es el desagüe de toda la cuenca que va a ir por calle Galarza, para descomprimir el agua de Alsina, de Cura Álvarez, del sector de Cruz del Sur”, enumeró además en“Tenemos la satisfacción porque en cada una de las reuniones nos hicimos compromiso, y hoy pudimos demostrar que cada uno de los compromisos que asumimos, los cumplimos”, indicó el jefe comunal.De la misma manera, aseveró que “todas nuestras obras tienen la previsión presupuestaria y obra que iniciamos, vamos a terminar, o se van a culminar en el tiempo previsto”. Acotó que Avenida Zanni y Avenida Circunvalación “se van a terminar a fin de año”. En tanto que la Peatonal “en agosto y en no menos de 30 días, estaremos empezando Avenida Ejército que tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Están con los recursos, no hay ningún tipo de demora; nosotros terminamos todas las obras que abandonó la gestión anterior”.En relación a la obra de Racedo, aseveró que “ha dejado muchas enseñanzas, como metodología de diálogo, que es la que estamos aplicando en todas las obras.Y refirió asimismo que “en el Presupuesto 2022 logramos incorporar cinco obras, la de vinculación de Puerto Sánchez y Puerto Nuevo, una obra completa hidráulica que vincule ambos lugares con un puente que pase por adentro de la dársena. Otra es le tratamiento y sistematización del Arroyo Colorado, desde Don Bosco hacia el norte. Teníamos incorporado en el Presupuesto Avenida del as Américas, desde Paracao, hasta el Acceso Sur. Otra, Balbín, desde Zanni hasta Caputto. De esta, hasta Almafuerte y Newbery, desde Caputto hasta las ruta 12. La quinta obra es la Terminal de Paraná, Las cinco estaban en el Presupuesto nacional, con la aprobación y con recursos, y hoy están en un ‘limbo’ porque no se aprobó el Presupuesto nacional. Ahora hayq eu ‘remar’ para que ver cada una de ellas, a ver qué es lo que podemos rescatar. La no aprobación del Presupuesto ha tenido un impacto muy negativo en la infraestructura de la ciudad de Paraná”.“Se está haciendo un cerco perimetral, estamos haciendo distintas arterias internas que nos han solicitado las empresas, para tránsito pesado. El año pasado hicimos toda la iluminación del Parque Industrial con luces led, la conexión para tener fibra óptica, y tenemos un sistema de monitoreo por cámara, que lo administra el municipio, para brindarle seguridad al lugar”, añadió luego.“Estimamos tener para dentro de 30 días, el proyecto de tratamiento para la planta, de tratamiento de líquidos cloacales e industriales del parque industrial, que lamentablemente no lo tiene y descarga de manera directa al arroyo, lo que genera un efecto contaminante muy nocivo. Queremos resolver esa situación”, expresó Bahl.Mencionó además que cuentan con “una oferta de venta de 20 has para hacer una ampliación”.“A mí me va muy bien sin mentirle a la gente, y eso los vecinos lo valoran. Ir recuperando la confianza es la base para desarrollar cualquier proyecto de ciudad”, apuntó.Al referirse a las cuentas municipales, destacó que “hemos ordenado muchísimo. Cuando entramos en la gestión teníamos prácticamente el 30 % de nuestro Presupuesto en deuda. Dispuse hacer la verificación de créditos, con eso nos ahorramos cientos de millones de pesos. Y los que fueron y verificaron, recibieron el pago en 12, 14 o 16 cuotas sin interés. Todo esto en línea con una ordenanza del Concejo Deliberante y con el acompañamiento del Tribunal de Cuentas. Eso, más no gastar de manera incorrecta, ser responsable en la administración de los recursos no ha permitido tener paulatinamente mayor autonomía, gestionar en la nación nos está permitiendo tener obras de magnitud y con nuestros recursos nos está permitiendo mejorar el tema de la basura”.En cuanto a la basura, adelantó que “en marzo vamos a estar con el proceso de separación de la basura en origen, orgánica e inorgánica, en el macrocentro de Paraná, en dobles contenedores. Ya compramos los contenedores, los camiones, estamos con todo el proceso operativo, haremos la comunicación correspondiente”.“Todos los días estamos pensando para construir una ciudad más limpia, más sana, para que más la podamos disfrutar, sorteando los inconvenientes del día a día, pero con la convicción deun gran equipo que trabaja con gran compromiso”.