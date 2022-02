Se despidió el sacerdote que fundó una escuela en Paraná: “Agradezco el cariño”

El sacerdote de la parroquia San Martín de Porres, German Brusa, dio este sábado su última misa en Paraná, debido a que se mudará a Córdoba, para cursar la licenciatura en Teología.El sacerdote que estuvo más de ocho años en la parroquia San Martín de Porres, del barrio Anacleto Medina, fue despedido por los fieles.“Le agradezco a Dios por esto que me tocó atravesar; a los vecinos, la comunidad de la capilla y la escuela; me llevo el haberme sentido acompañado en este lugar”, expresó Brusa muy emocionado aal remarcar que "durante estos años viví momentos buenos y no tan buenos, pero el cariño de la gente siempre me acompañó".“Me voy con sentimientos encontrados porque si bien estoy contento por la nueva misión, tengo la tristeza por dejar vínculos que son muy importantes, en este lugar encontré amigos; y agradezco todo lo vivido”, cerró.Durante todos estos años, Brusa fundó una escuela de gestión social, “Pablo de Tarso D-242”, en mayo del 2013, con el objetivo de que los chicos de la zona tengan un lugar de contención.A partir de ese momento, Brusa se embarcó una nueva misión y trabajó sin descanso para que hoy, esté dando sus frutos. Fundó una obra que ya es una referencia dentro del barrio y en donde año tras año sigue creciendo y dejando huellas imborrables en los alumnos y jóvenes.La Fundación Presencia Presente y La Escuela Secundaria de Gestión Social Pablo de Tarso D-242, transitan el camino de la Gestión Social siempre teniendo en primer lugar a la persona y su libertad. Siguiendo las enseñanzas de Brusa fueron arraigando valores y descubriendo su vocación, convencidos que debían asumir el riesgo de educar a los jóvenes en su libertad, siempre respetando con mirada seria y atenta a las personas y con una profunda comprensión de los procesos personales de cada una de ellas.