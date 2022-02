Fiesta patronal en honor a la Virgen de Lourdes: “La única sanación es la Fe”

Se celebró la Fiesta Patronal de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, de Paraná, ubicada en calles 25 de junio y Boulevard Sarmiento. Monseñor Juan Alberto Puiggari, oficializó la misa central en honor a los enfermos.



“Es una alegría poder estar en esta fiesta. Lourdes está vinculada a los enfermemos y la Iglesia celebra la jornada mundial por los enfermos”, expresó a Elonce Puiggari. Este año, el foco estuvo puesto en el personal de la salud.



“Rezamos por todos los enfermos y por aquellos que tienen la caridad de acompañar a estar personas. Es uno de los actos de caridad más importantes”, dijo.



Este año, por la situación sanitaria, se realizaron cinco misas para que las personas no se amontonen. “En los fieles vemos mucha emoción, porque nos atraviesa a todos, quiénes no tienen algún familiar enfermo o que ha fallecido. La única sanación es la fe, la que te da el sentido al dolor, al sufrimiento. El humano no se explica sino es por la fe”.



En ese sentido, el Monseñor contó que en la misa les pidió a los presenten que miren a la Virgen de Lourdes, “ella nos contagia la sonrisa de Dios. Es un padre misericordioso que no permite que nos pase para nuestro mal, sino que es para nuestro bien, incluso la enfermedad”. Elonce.com