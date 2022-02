Hijo del fundador de la Fiesta del Mate recordó cómo fue la primera edición

Edición 2022

La Fiesta Nacional del Mate tuvo un origen vecinal. A mediados de la década de 1980, los militantes José Cáceres y Luis “Pacha” Rodríguez crearon la Asociación Civil "Centro Comunitario Solidaridad" emplazada en el barrio Presidente Perón. El objetivo era cristalizar una celebración dedicada a una de nuestras tradiciones más entrañables: el mate.En la presentación de la 32º edición de la Fieesta del Mate, Lautaro Rodríguez, hijo del Pacha Rodríguez, recodó ante Elonce como fueron las primeras celebraciones en Paraná.“Las primeras fiestas fueron en una plaza de calle Racedo y avenida de las Américas, era un momento para compartir el mate con amigos, la familia y disfrutar de los artistas”, comentó Rodríguez el remarcar que “todo se conseguía a base de esfuerzo”.Con mucho esfuerzo la fiesta se mantuvo y en esos inicios las sedes fueron distintas porque año a año el público crecía. En 1989, por ejemplo, se realizó en el espacio de la antigua Terminal de Ómnibus. Más tarde el escenario se montó en la plazoleta de Racedo y Alsina. Finalmente, se eligió el ya tradicional espacio de la Plaza de las Colectividades como emplazamiento.En 1995 ya había recibido el título de Fiesta Nacional. Ya eran miles los vecinos y turistas que disfrutaban en cada celebración de lo mejor de nuestra cultura popular y nuestra tradición.“Estamos felices saber hasta donde llegó la fiesta y nos produce mucha nostalgia, es una celebración muy cercana a nuestros sentimientos”, mencionó Rodríguez al destacar que “la fiesta lleva mucha organización, José Cáceres siempre estuvo a la cabeza junto al Centro Comunitario Solidaridad”.“La Fiesta del Mate pasó por muchas adversidades y en el 2001 no se pudo realizar, pero eso no nos impidió seguir realizándola después” comentó al resaltar: “Ahora estamos felices que siga creciendo”. Cabe recordar que en el año 2020 la fiesta no puedo realizarse el ultimo día. En tanto en el 2021 no se llevó a cabo por la situación epidemiológica.En este sentido, reflexionó: “Tenemos la única Fiesta Nacional del Mate, un encuentro de amigos y que la gente disfrute”.Este año la 32° Fiesta Nacional del Mate se realizará el 5 y 6 de marzo en la rotonda de la Plaza de las Colectividades. Con entrada libre y gratuita, la propuesta incluye el tradicional Concurso de Cebadores, una feria de artesanos y emprendedores, espectáculos para toda la familia y cantina con precios populares a cargo de clubes de la ciudad.Sábado 5Matecito: Los CazurrosEruca SativaMiss BoliviaGanadores del Pre-MateDúo AndariegoJuan Manuel BilatConociendo RusiaRally BarrionuevoDomingo 6Mario PereyraFrancisco CuestasGanadores del Pre-MateLa KongaMarcia Muller + Mujeres ChamamecerasSoledad Pastorutti