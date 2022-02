“No acompañaremos la suba del boleto de colectivo si no garantizan el servicio”

Para este viernes fue convocado a reunión el Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU). El ámbito conformado por funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), concejales de distintos bloques, representantes de la concesionaria Buses Paraná y la Defensoría del Pueblo, deberá responder y proponer un nuevo esquema de tarifas para el boleto del servicio público en la capital provincial y su área metropolitana.Al respecto, el dirigente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, expresó ante Elonce que “la situación de los colectivos en Paraná es muy grave y es fundamental aclararles a los vecinos que desde Juntos por el Cambio no vamos a acompañar ningún tipo de aumento hasta que no se cumpla el servicio que está vigente”.Asimismo, destacó que “hace un año el municipio dio un aumento del 56 por ciento garantizando el cumplimiento de la prestación, y hoy estamos discutiendo lo mismo, debemos ver cómo garantizar que se cumpla el servicio”.“Los vecinos son rehenes de una discusión entre un municipio que no controla y una empresa que no cumple con el servicio; nada nos garantiza que si aumentáramos el boleto habría algún cambio en el servicio, siendo que hace un año la discusión era lo misma”, sentenció Gainza.Al finalizar, hizo referencia la falta de unidades para disminuir los tiempos de espera entre cada colectivo: “Hay veces que la aplicación informa una demora de 50 minutos entre los colectivos”