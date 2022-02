Colectivos: el SITU se reúne para analizar el aumento del boleto en Paraná

Estudio de costos

Para este viernes fue convocado a reunión el Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU). El ámbito conformado por funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), concejales de distintos bloques, representantes de la concesionaria Buses Paraná y la Defensoría del Pueblo, deberá responder y proponer un nuevo esquema de tarifas para el boleto del servicio público en la capital provincial y su área metropolitana.Si bien no están establecidos en el marco normativo de la comisión, no se pudo confirmar si estarán presentes autoridades de la cartera de Transporte de la provincia, o representantes de los municipios de Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Sauce Montrull, actores también relevantes en la prestación del servicio más allá del ejido urbano de Paraná.El último encuentro del SITU fue en diciembre, pero en realidad el estudio de costos se había iniciado en noviembre, luego del pedido elevado por las empresas Mariano Moreno y ERSA, formalmente presentado en octubre, para que se considere una actualización del valor del boleto de colectivo.El estudio de costos de los empresarios, calculado a octubre, había arrojado 90 pesos como valor técnico; hoy, ya se encuentra en 100 o 110 pesos, producto del proceso inflacionario que sigue su curso en el país y que afecta todos los gastos operativos, además de la actualización paritaria de los trabajadores, publicóA esta instancia se llega luego del paro sorpresivo realizado el lunes, ante el reclamo de los choferes por la falta de pago del haber completo –antes del quinto día hábil–, de los salarios correspondientes al mes de enero. Y atravesado también, vale decirlo, por la incertidumbre acerca de los subsidios que se aportarán este año al sistema, por parte del Estado nacional; la falta de aprobación del presupuesto para la administración nacional 2022 quitó previsibilidad y redujo hasta ahora, los recursos a niveles similares al año pasado.En el caso del boleto que se debatirá esta mañana, transcurridos ya más de tres meses de la primera reunión, es probable que todos los actores ya cuenten con la información y análisis que se requiera, y se resuelva un dictamen que se remite al Ejecutivo municipal, pero que no tiene carácter vinculante.Posteriormente, el intendente Adán Bahl deberá evaluar el valor más conveniente, y presentar un proyecto de ordenanza que será tratado en el Concejo Deliberante. El nuevo cuadro de tarifas deberá aprobarse en el cuerpo legislativo.Actualmente, el boleto urbano general en Paraná tiene hoy un valor de 45,30 pesos, aunque la tarifa media es inferior, ya que se deben considerar los distintos tipos de pasajes, que van desde el Obrero (29 pesos), Jubilado (20 pesos), o Tarifa Social (20,39 pesos), además de estudiantes primarios (4,50 pesos) y secundarios (11 pesos) no contemplados en el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), o los pasajes universitarios (14 pesos).La última actualización había sido aprobada en el Concejo Deliberante, en el mes de febrero del año pasado, aunque recién se aplicó desde abril, debido a los tiempos que requieren la actualización de los sistemas informáticos desde SUBE en Buenos Aires.Es por esa razón que se estima que en caso que hoy el SITU avance en un dictamen sobre aumento del boleto, teniendo en cuenta las distintas etapas reseñadas y que deben cumplimentarse, no será antes de unos 30 días.Esa perspectiva solo podría verse modificada en el caso que el nuevo cuadro tarifario salga por decreto del intendente: esa opción está permitida dentro del marco normativo regulatorio del sistema. Precisamente, en la Ordenanza N° 9.462 del marco regulatorio del sistema se estableció que el Ejecutivo podrá fijar la tarifa de modo unilateral, cuando hay un aumento salarial superior al 10%, o costos por encima del 10%”.En la región y en buena parte del interior del país, se han ido actualizando los valores de los boletos: Santa Fe, Córdoba y Rosario consensuaron un costo unificado de 59,35 pesos; o en Corrientes, por ejemplo, cuesta 60 pesos.