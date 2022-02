Tenía la cédula vencida, se atrincheró en su camioneta, pero igual la retuvieron

El segundo jefe de la Departamental Paraná de Policía de Entre Ríos comentó que personal policial tomó intervención por un inconveniente en un operativo de tránsito en proximidades de calles Blas Parera y Churruarín, de la capital entrerriana. “La persona que iba en el vehículo, una mujer, tenía una cédula verde que acreditaba la titularidad del vehículo, estaba vencida y no estaba a nombre, no había otra documentación que la relacione o vincule con el vehículo”, señaló.“Si bien, tenía carnet de conducir y seguro, no había una documentación que asocie el auto con la persona”, dijo y contó que “el titular del vehículo llegó con posterioridad pero, ya estaba hecho el procedimiento, la retención del rodado ya se había concretado”, reveló el comisario Carlos Echaniz.“Pese a que el personal municipal le pidiera que descienda del vehículo, se negaba a hacerlo. Personal policial también le pidió que descendiera y la persona se negó a descender y, posteriormente, cuando llega a las oficinas de Tránsito en el edificio de Cinco Esquinas, la persona seguía arriba del vehículo, fue otra comisión y entabló diálogo hasta que accedió y bajó del rodado”, dijo.“La permanencia en el interior del rodado, por lo que pudo apreciar e informar el personal, fue una decisión de la señora que iba manejando, de no bajar del mismo porque entendía que no correspondía la medida que se estaba llevando adelante”, explicó a