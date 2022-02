Aumentó el precio del huevo: la suba ronda el 50%

Desde la Feria de Salta y Nogoyá, de Paraná, dieron cuenta adel brusco aumento de precios que registró el maple de huevos. Los puesteros revelaron que fueron varios los productos que llegaron con incrementos de hasta un 10% más.“El precio del huevo aumentó mucho: al maple lo vendemos a 330 pesos, siendo que estaba a 250 pesos”, comunicó auna de las puesteras, Liliana. Y agregó: “El proveedor nos dice que aumentó y lo tenemos que aumentar nosotros porque sino no podemos seguir trabajando”.Consultada a la trabajadora sobre si las subas de precios repercuten en las ventas, ésta explicó: “La gente lo compra igual; no se queja, solo me hacen carita. Se lleva menos cantidad cuando recién aumenta el precio, pero después se acostumbra y vuelve a comprar por cantidad”.En la oportunidad, comentó que otros productos también registraron incrementos de precios. “El precio de la bolsa de 25 kilos de harina aumentó 200 pesos y hoy se vende a 1.400 pesos. Y tuve que subir precio de las facturas de 50 a 60 pesos; y el kilo de pan a 150 pesos”, indicó la comerciante.Otra de las puesteras de la feria, dio cuenta que “fueron cinco las subas de precios” en el último tiempo. “Según lo que nos explicaron, murieron muchos pollitos y que el precio estaba muy bajo porque hacía mucho no subía, por eso subió de golpe”, comentó Cintia.Según reveló, el precio subió “de 200 a 300 pesos”.“Todos los productos aumentaron entre un 5 y un 10%. Pero el cliente vuelve porque no es culpa del comerciante”, acotó al respecto.