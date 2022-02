Colectivos urbanos: “Hace 50 años que el servicio es manejado por un monopolio”

Tras un sorpresivo paro de colectivos urbanos que afectó a los usuarios de Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, un ex funcionario provincial analizó ala situación del servicio y apuntó a los responsables de la empresa que tiene a su cargo la concesión del transporte público de pasajeros en la capital entrerriana y su área metropolitana."Siempre se responsabiliza al Municipio, la Provincia y la Nación por el tema de los colectivos, pero. Hace 50 años, un señor -que tiene un 2% de la empresa que presta el servicio de transporte en Paraná y su área metropolitana- permanentemente utiliza a los trabajadores que con justa razón reclaman lo que les corresponde", apuntó ael ex subdirector provincial de Transporte, Juan Carlos Mosqueda.Para Mosqueda,Se recordará que la medida de fuerza que encabezaron choferes agremiados a UTA Entre Ríos fue en reclamo por la falta de pago de los salarios del mes de enero.Asimismo, reprochó: "En su momento, recibían mil millones de pesos, pero no se renovaban unidades. Y en 2012, Nación tuvo que sacar un decreto para que se arme un fondo fiduciario con los empresarios para que ese dinero sea depositado en Banco Nación y fuera exclusivamente utilizada para renovación de unidades".porque, como ex funcionario, todo se hace para favorecer al trabajador".solo aparece el reclamo de los trabajadores, por su cuenta", reprochó el ex funcionario provincial.

"Los monopolios manejan a gusto de paladar las necesidades del pueblo"

Y en ese sentido, disparó:. Que no ganen plata a costilla del pueblo, porque el subsidio no sale de los gobiernos de turno, sino de los contribuyentes, para que el trabajador pague un boleto razonable que le permita poder desplazarse desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa"., lanzó."Hace 40 años, en Paraná había 105 coches de cuatro líneas que funcionaban y por mes se recaudaban tres millones de boletos. Y ahora, la recaudación es de 65 millones de boletos, la ciudad creció y el servicio tiene que estar al servicio del trabajador", comparó Mosqueda.Para Mosqueda, "tiene que haber 170 coches trabajando, pero hay entre 95 o 130 o según la voluntad de los empresarios".apuntó. Y agregó: "El servicio está manejado desde 50 años por una misma persona, con el mismo criterio, y estos son otros tiempos".