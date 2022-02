Confirman que “hay más de 40.000 entradas vendidas” para la Fiesta de Disfraces

Los precios

Así lo confirmó auno de los organizadores del megaevento, Ioy Uranga.La Fiesta de Disfraces 2022 se llevará a cabo el sábado 12 de marzo en el predio está ubicado sobre el Acceso Norte, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges de la ciudad de Paraná.El encuentro, que no se realiza desde el 2019 por efectos de la pandemia, es uno de los más importantes de Sudamérica y convoca a miles de fanáticos de los disfraces que llegan a tierras entrerrianas desde distintos puntos del mundo. www.previaje.gob.ar ", indicaron los organizadores de la FDD. El tope de reintegro será de 5.000 pesos, pudo saber“Antes de fin de año, hubo una pre-venta durante la cual la gente de afuera pudo aprovechar el Pre-Viaje para abaratar y gastar el dinero en la fiesta o donde les parezca y la segunda fue en enero”, sintetizó el integrante de La Banda del Palo.El VIP Electrónico vale $150.000 (para diez personas)El Espacio Black vale $250.000 (para diez personas)El ticket VIP FDD 2022 (sin estacionamiento) está 7.500 pesosEl ticket VIP FDD 2022 (con estacionamiento) vale 9.000 pesosEl ticket preventa para el estacionamiento sale $1.250Consultado a Uranga sobre la capacidad del predio de diez hectáreas, y de acuerdo a las condiciones que impone la pandemia por coronavirus, éste explicó: “Según la disposición, es una persona por metro cuadrado, es decir que la capacidad sería de casi 100 mil personas, pero ese número es una locura y no llegaríamos”. “Y no cometeríamos esa locura de querer meter tal cantidad de gente”, remarcó., reveló el organizador de la FDD en comunicación conel programa que se emite porEn la oportunidad, Uranga comentó que “esta semana se comienza a trabajar en la puesta a punto del predio y la próxima empiezan a llegar los proveedores de técnica y estructura”.La Fiesta de Disfraces es un evento único por sus características, dimensión y trascendencia que se lleva a cabo anualmente desde el año 1999 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.Originariamente fué organizada como un pequeño festejo de cumpleaños entre un grupo de amigos, y a lo largo de los años logra consolidarse como el evento de mayor convocatoria de la región, para convertirse en la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica.