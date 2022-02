Aplican dosis de refuerzo en jornada libre de vacunación contra el Covid-19

Se aplican dosis de refuerzo -sin turno previo- a mayores de 30 años que hayan trascurrido cuatro meses o más desde el segundo componente. Es durante una jornada libre de vacunación contra el Covid-19 que se realiza este miércoles, hasta las 12.30, en el complejo educativo Escuela Hogar y que se repetirá este jueves y viernes.la responsable del programa provincial de Agentes Sanitarios, Olga Castañeda.Durante el operativo de vacunación contra el Covid-19 se colocaban dosis de refuerzo con Pfizer. “Están viniendo a vacunarse aquellos que no estaban al momento en el que les llegó el turno o estaban enfermos cuando se los convocó”, comentó al recordar que quien tuvo coronavirus, para recibir el refuerzo, debe esperar 90 días.En la oportunidad, Castañeda brindó una recomendación “a quienes, en la aplicación Cuidar o Mi Argentina, si no les figura qué vacuna tiene aplicada: les pedimos que se acerquen con el carnet de vacunas porque a veces, por errores humanos, no ha sido cargada en el sistema”.“Me llegó el turno, pero no pude venir. Así que vine ahora, para cumplir, porque en mi familia ya están todos vacunados”, comentó una mujer que había recibido su segunda dosis contra el Covid-19 en septiembre. “Hay que cuidarse para poder estar bien, en familia”, argumentó.