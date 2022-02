Piden la construcción de una contención sobre la barranca en Puerto Viejo

Paraná Piden la construcción de una muralla que frenen desmoronamientos en Puerto Viejo

Vecinos cortaron calle Estrada, en barrio Puerto Viejo de Paraná, en reclamo de “soluciones urgentes” a los desmoronamientos que afectaron a al menos cinco viviendas. Denunciaron que los trabajos de máquinas y camiones municipales afectaron la estabilidad de la barranca.“Las piedras, por poco, me rompen la casa”, completó el dueño de la vivienda afectada, Gustavo Sain. El hombre, que hace 30 años vive en la zona, sintetizó: “Cuando llueve, se lava un poco la barranca, pero los árboles hacían de contención. Ahora, al sacar todos los árboles y, además, porque prendieron fuego y dejaron a la tierra desnuda, con la lluvia, se vino todo abajo”.“La barranca no va a parar porque ya se degradó. Las casas que construyeron sobre la barranca quedaron al borde del precipicio”, apuntó.“Una lluvia más y árbol caerá sobre mi casa”, auguró Valeria Cabrera, otra vecina. La mujer exigió respuestas “urgentes” al municipio de Paraná, “antes que pase una desgracia”.De hecho, Claudia Bordón, reveló que “el viernes cayó una piedra sobre la habitación” en la que duermen su hija y su nieto. “Agradezco a Dios que ellos no estaban en el momento porque sino los hubiera matado; hubiera sido una desgracia”, vaticinó.Los vecinos de calle Estrada, en barrio Puerto Viejo de Paraná, reclaman la construcción de una contención que evite nuevos desbarrancamientos. “Protección Civil retiró la piedra y tapó el hueco con un nylon. Pero ya no podemos seguir esperando: queremos que levanten la pared y una contención, que el municipio colabore con los vecinos de Puerto Viejo, porque hasta ahora nunca tuvimos una respuesta”, destacó.