Asamblea Vecinalista pide “dar de baja la concesión con empresa de colectivos”

La Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunió con autoridades de la Secretaría de Transporte para dialogar sobre el paro de colectivos urbanos y cómo afectó a los usuarios del transporte público de Paraná y el área metropolitana.El gobierno provincial logró destrabar el paro de colectivos al realizar un depósito de más de 120 millones de pesos para los haberes de los trabajadores. Al respecto, Alicia Glauser, de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, explicó a Elonce que “la entrega de un subsidio es solo un parche, el problema sigue y va volver a pasar lo mismo, se trata de un servicio totalmente ineficiente y se debe bajar la concesión”.Poe otro lado, Glauser hizo referencia al uso del tren y las obras que se llevan a cabo para extender los ramales desde Oro Verde hasta La Picada: “Nos informaron que para este año no estaría listo todo el recorrido, ya que siguen haciendo los apeaderos y hay asentamientos donde iría la traza de la vía”.En tanto, otra de las presentes, indicó: “Seguimos soñando con un sistema de transporte que abarque a las ciudades vecinas de Paraná, sabemos que mucha gente elige vivir en localidades lindantes y no puede ser el auto particular el único medio de movilidad”.