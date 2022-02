Fiesta de Disfraces: cómo será y cuándo inicia la entrega de las pulseras

Los precios

en el predio está ubicado sobre el Acceso Norte, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges de la ciudad de Paraná.El encuentro, que no se realiza desde el 2019 por efectos de la pandemia,y convoca a miles de fanáticos de los disfraces que llegan a tierras entrerrianas desde distintos puntos del mundo.Para el ingreso al predio, según informaron organizadores,. “La pulsera servirá tanto para ingresar al evento como para poder consumir gastronomía y servicios”, se indicó al aclararse que “no habrá tickets de papel ni de plástico”.En ese sentido, organizadores confirmadores anunciaron que, pudo saber“Es importante que uses el mismo e-mail con el que compraste y tengas tu número de orden disponible al momento de seleccionar la modalidad de entrega”, recomendaron.Serán-retiro en punto de entrega:-envío a domicilio o a sucursal de correo (con costo adicional)“Para evitar colas y demoras, en los puntos de retiro hemos dispuesto un sistema de turnos con amplios días y horarios disponibles”, aclararon organizadores de la FDD.“No se entregarán pulseras ni pases de ningún tipo en el predio de la fiesta”, advirtieron. Y según pudo confirmar, “todas las entradas que no hayan sido entregadas o retiradas hasta el 8 de marzo, quedarán a disposición en el punto de entrega de Paraná hasta el mismo día de la fiesta”. De igual manera, organizadores no recomendaron esa modalidad “para evitar eventuales demoras”.Se anuncian, además, queLa Fiesta de Disfraces es un evento único por sus características, dimensión y trascendencia que se lleva a cabo anualmente desde el año 1999 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.Originariamente fué organizada como un pequeño festejo de cumpleaños entre un grupo de amigos, y a lo largo de los años logra consolidarse como el evento de mayor convocatoria de la región, para convertirse en la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica.El VIP Electrónico vale $150.000 (para diez personas)El Espacio Black vale $250.000 (para diez personas)El ticket VIP FDD 2022 (sin estacionamiento) está 7.500 pesosEl ticket VIP FDD 2022 (con estacionamiento) vale 9.000 pesosEl ticket preventa para el estacionamiento sale $1.250Además, este año, el evento fue incluido en el programa nacional Pre-Viaje. “Todas las compras en nuestro sitio hasta 31/12/2021 aplican al programa. Para más información consulta en www.previaje.gob.ar ", indicaron los organizadores de la FDD. El tope de reintegro será de 5.000 pesos, pudo saber