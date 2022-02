Paranaense padece cáncer cerebral y debe viajar urgente a Alemania para tratarse

unos 48.000 euros, por lo que su familia y allegados lanzaron la campaña solidaria Todos.Por.Sandra

Tratamiento alternativo

Sandra Massazza es una paranaense, madre de tres hijos, que sufre un tipo de cáncer muy agresivo. Padece glioma grado cuatro, también llamado glioblastoma multiforme.Sin embargo, para eso debe recaudar una elevada suma de dinero,, con el objetivo de conseguir los fondos necesarios y poder viajar.Sandra Massazza es arquitecta y profesora universitaria y su hijo Francisco Ventura, explicó a, que su madre fue diagnosticada en mayo del 2021 con cáncer cerebral de tipo cuatro. "Es el peor pronóstico porque la enfermedad está en un estado muy avanzado, no tiene cura y lamentablemente la expectativa de vida es muy corta", explicó y detalló que frente a esa situación comenzaron a buscar alternativas y fue ahí cuando conocieron sobre un tratamiento alternativo que se realiza en Alemania.Según detalló el joven se trata de una terapia que se realiza con virus oncoliticos, pero es muy costosa., detalló.Asimismo agregó que desde que su madre a fines de, con lo que actualmente continúa. Lo realizado hasta el momento solamente permite prolongar su vida unos meses ya que no existe tratamiento homologado a nivel mundial que asegure su supervivencia más de 12- 15 meses desde el diagnóstico.Sobre la salud de su madre, indicó que "ella atravesó diferentes estados y el peor momento fue octubre cuando no podía expresarse; en este momento lo puede hacer a medidas y puede decir muy pocas palabras; sufre mareos, descansa bastante, no obstante, estamos optimistas porque puede comer sola e ir al baño, sigue siendo autosuficiente".Ventura, explicó que para que Sandra realice su tratamiento "en un principio se necesitan 48.000 euros que se presupuestaron por tres meses, pero somos realistas y sabemos que es solo el comienzo, es por eso que necesitamos ayuda de la comunidad" y dio cuenta que solicitaron ayuda a la obra social y están a la espera de una confirmación, para que cubra una parte del tratamiento.Asimismo detalló que "se calculan unos 200 mil euros al año sin tener el presupuesto oficial, la clínica luego de ver las imágenes y diversos estudios de mi mamá se encargaron de determinar cuál era la terapia más adecuada".estamos en la segunda mitad del tiempo que marcan las estadísticas", resaltó.Para colaborar con Sandra, se pueden realizar donaciones a la cuenta: https://www.gofundme.com/f/todosporsandra?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp ; o a una cuenta bancaria, cuyo alias es: todos.por.sandra.