Covid-19: otros 1.500 paranaenses recibieron su dosis de refuerzo en La Baxada

Aplicaron dosis de refuerzo contra el Covid-19 a 1.500 paranaenses que recibieron su turno previsto para este martes en el hospital De La Baxada de Paraná. A su vez, se colocaron segundos componentes a demanda a aquellos que transcurrieron cuatro meses o más desde la primera dosis.rescató el testimonio de algunos de los que habían completado su esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Es fundamental estar vacunado porque es solidaridad entre todos; ya sabemos que la vacunación fue una decisión que se tomó en base a políticas públicas en salud, con lo cual, si todos nos vacunamos, entre todos colaboramos para estar protegidos”, destacó una mujer que había recibido su dosis de refuerzo. “Este es un proceso al que tendremos que adaptarnos porque sabemos que el virus no se va a ir”, agregó.“Es importante están vacunado para que estemos todos protegidos y cuidados, y se termine esto pronto”, comentó un farmacéutico.Otro joven que asistió a La Baxada a vacunarse contra el Covid-19 remarcó que lo hacía “por salud”. “Vacunarse no cuesta nada, entré y salí en unos minutos; y así también pasó cuando me aplicaron las primeras y segundas dosis en las que me pusieron Sputnik y Moderna”, rememoró.En tanto, una mujer se mostró “feliz” de estar vacunada. “Es una tranquilidad y resultó con esta ola de contagios por Ómicron”, ponderó en relación al plan rector de vacunación contra el Covid-19. Asimismo, destacó la atención del personal de Salud, “algo que sirve de aprendizaje porque te pueden tratar muy bien cuando venimos a cumplir con algo que es para todos”.En la ocasión, la mujer dejó una destacada reflexión para instar a otros a vacunarse contra el coronavirus. “Si la vacuna sirve para que dejen de morir personas, nos ayuda a seguir viviendo, o aunque estés diez días sin poder levantarte, pero en tu casa, ¡que valga! No quiero nunca más un amigo ni fallecido ni enfermo por Covid-19”, sentenció.