Colectivos: choferes levantaron el paro y volvió el servicio a cuatro ciudades

Salida de unidades

, debido a una sorpresiva medida de fuerza de choferes nucleados en UTA, desde el gremio,Sergio Groh indicó a, explicó y agregó que la suspensión de la medida de fuerza, se daba luego que se depositaran el 50 por ciento del sueldo de enero que se les adeudaba a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros.Elonce pudo confirmar que a las 11.15, comenzaron a salir las unidades del depósito ubicado en calle 3 de febrero en Paraná y se dirigían hacia las cabeceras de cada línea.“Son decisiones que no tendríamos que tomar y el sistema tendría que ser más dinámico”, dijo un chofer de la Línea 7 que comenzaba el recorrido y agregó: “no nos gusta hacer paro, pero luchamos por lo que nos corresponde, como tiene que ser”, afirmó.En diálogo con este medio, el secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli, afirmó que la situación se destrabó porque llegó el “subsidio nacional a provincia y la provincia lo derivó a las empresas”, dijo el gremialista y agregó que “era lo que necesitábamos para que los trabajadores cobren los sueldos”, remarcó.“Vamos a seguir en contacto con las partes para que esto no vuelva a pasar, vamos a dialogar con la Secretaría de Transporte, las empresas y provincia para no llegar a esta situación que hemos pasado”, sostuvo Meuli a Elonce y señaló que “con una mesa de diálogo para que esto no se repita, creo que podemos tener muy buenos resultados”, indicó.