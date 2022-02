Segundo día sin colectivos para usuarios de cuatro ciudades tras sorpresivo paro

Opinión de vecinalistas

Una sorpresiva medida de fuerza de choferes de colectivos, dejó a los usuarios del transporte urbano. Choferes nucleados en UTA Entre Ríos, comenzaron un paro de colectivos y dejaron a los ciudadanos de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, sin transporte público.El Secretario Adjunto de UTA Entre Ríos,. “El viernes habíamos percibido el 50% del sueldo de enero, cuando se cumplió el cuarto día hábil, y tratamos de llegar a un entendimiento hasta este lunes, pero no se pudo y no se completó el pago a los trabajadores”, afirmó.para que los trabajadores tengan el dinero que les corresponde en su bolsillo”, remarcó.y en caso de no ser así, tendremos que seguir con la medida de fuerza”, dijo y agregó que“El Estado municipal ya tendría que estar buscando la forma quey agregó: “no sabemos qué va a pasar. Es un drama tremendo la falta de transporte en la ciudad”, se lamentó la referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná.Por otra parte, deslindó las responsabilidades y, dijo y agregó: “no puede ser que para esta situación no haya una respuesta”, consideró.“Nosotros, lo que tenemos que decirle es al municipio que es el ente controlador, es el ente que da el contrato de concesión,”, opinó.El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz indicó que la comuna intimó a la empresa a retomar el servicio pero, hasta la noche de este lunes, no había respuestas al respecto.Pérez Viecenz aseguró que para el municipio,. Agregó que “también lo es la postura de la empresa”., sin avisar a la Secretaría de Trabajo que es el organismo de control de los conflictos laborales, ni al poder concedente que es el municipio. Incluso, tengo información que tampoco se habría notificado a la misma empresa por parte de los trabajadores, tomando de manera unilateral esta medida incomprensible”, comentó.