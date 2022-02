Continúa la medida de fuerza y los usuarios siguen sin servicio de colectivos

El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz

“Es un drama tremendo la falta de transporte en la ciudad”

Se inició a las 13 de este lunes, una sorpresiva medida de fuerza que afecta a los usuarios del transporte urbano de pasajeros en el área metropolitana, confirmó. Choferes nucleados en UTA Entre Ríos, comenzaron un paro de colectivos y dejaron a los ciudadanos de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, sin transporte público.indicó que la comuna intimó a la empresa a retomar el servicio pero, hasta la noche de este lunes, no había respuestas al respecto.Agregó que “también lo es la postura de la empresa”.. Incluso, tengo información que tampoco se habría notificado a la misma empresa por parte de los trabajadores, tomando de manera unilateral esta medida incomprensible”, comentó en. Por lo tanto, consideramos que esta medida es inaceptable porque hay una certeza de cobro. Debería haber una previsibilidad empresaria. Ojalá se deposite por la mañana (de este martes), para poder transferirle a la empresa y que se le abone lo que se les debe del sueldo a los trabajadores, para que se levante la medida de fuerza”.Y dijo que “conforme lo establece el marco regulatorio, en el artículo 70 y siguientes, intimamos a la empresa que de forma inmediata vuelva a prestar el servicio, por ser un servicio público esencial. Hasta ahora (pasadas las 20) no ha habido ninguna respuesta. Esperemos que en el día de mañana, si no es por convocatoria de la Secretaría de Trabajo a conciliación obligatoria, que esperemos sea acatada por los trabajadores”.Al ser consultado, aseveró que desde la comuna “no se descarta ningún tipo de acción. Si esto persiste y hay que llevar adelante acciones civiles y/o acciones penales, como lo he os hecho en otras oportunidades, lo vamos hacer.”.“El Estado municipal ya tendría que estar buscando la forma que haya algún medio alternativo en Paraná para quienes no pueden pagar otro medio”, indicó Alicia Glauser aEn el mismo sentido aseveró: “No sabemos qué va a pasar, si es por un lapso, si no van a pagarles a los choferes y van a estar mucho tiempo. Es un drama tremendo la falta de transporte en la ciudad”, se lamentó la referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Alicia Glauser.Entendió que la situación “es responsabilidad del Estado municipal”."Para el que no tiene moto ni auto, para el que camina y siempre se tiene que tomar colectivo para ir a trabajar, fue un problema inmenso hoy. No puede ser que para esta situación no haya una respuesta”, consideró., y también hay decimos que el gobierno anterior fue un desastre con el tema transporte, estas son consecuencias de todo lo que no hizo en ese gobierno, y este gobierno actual que mira para otro lado.”, opinó.