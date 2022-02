Con pinzas y linternas, un equipo del Malbrán busca alacranes en Paraná

A dónde se pueden llevar los alacranes capturados

Un equipo especializado del Instituto Malbrán llegó a la capital entrerriana para realizar un operativo de recolección de alacranes con el fin de obtener el suero para el tratamiento de las complicaciones por la picadura de estos arácnidos. El procedimiento comenzó en la tarde/noche de este lunes en inmediaciones de Plaza Mujeres Entrerrianas.Con la ayuda de pinzas, linternas y vestidos con una indumentaria especial, integrantes del Instituto Malbrán y de la Municipalidad de Paraná, removieron las zonas donde hay escombros y tierra en busca de ejemplares para obtener el antiveneno.Silvina Saavedra, Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, dijo aque “la antitoxina es muy importante, porque se utiliza en los casos moderados a graves en niño picados por alacranes”.En tanto, Roodt, Adolfo del Malbrán, comentó: “Paraná tiene una gran demanda de alacranes, por eso fue interesante realizar el procedimiento acá. Además, la Dr. Saavedra, colabora con nosotros de hace más de 15 años, contribuyendo de estos ejemplares para realizar el antiveneno”.Al respecto, indicó que sin el veneno “no podemos producir el antídoto, que se hace inmunizando caballos para observar como protege a estos animales de la letalidad. Para poder realizar el procedimiento, necesitamos de una gran cantidad de alacranes”. Seguidamente, señaló que los ejemplares “dan poco veneno y no viven mucho tiempo, por eso necesitamos una repoblación constante”.Según explicó el especialista, este operativo se realizará en Santa Fe y provincias del Norte del país. “La búsqueda se realiza de noche, porque es más sencillo localizarlos. Los alacranes, con los rayos ultravioelta, emiten una luz fluorescente que durante el día no es fácil localizarlos y se necesita una linterna especial”.En el 2021 se enviaron un total de 209 y “en la segunda semana de enero se enviaron 54 alacranes, que ya se venían recolectando desde fines de diciembre del año pasado.En caso de encontrar algún ejemplar de alacrán en el hogar se recomienda mantener la calma y buscar un frasco dónde colocarlo. Si no se corre riesgo, introducirlo y una vez dentro colocarle un algodón con agua y llevarlo a un centro de recepción en no más de cinco días.-Subsecretaría de Salud, Churruarín 709.-Subsecretaria de Ambiente, 25 de junio 72.-Dirección de Salud Animal, República de Siria 500.-Ministerio de Salud, Área de Epidemiología, 25 de Mayo 138.-Hospital Materno Infantil San Roque, La Paz 435.-Hospital San Martín-Nodo Epidemiológico.-Centro de Salud San Martín, Barrio San Martín, teléfono: 4374519.-Centro de Salud Toma Nueva, Toma Nueva, teléfono: 4331612.-Centro de Salud Padre Kentenich, 1º Congreso Mariano Nacional 3057, teléfono: 4355200.-Centro de Salud Papa Francisco, calle 1.346 y El Aguaribay, teléfono: 4397200.-Centro de Atención Primaria Dr. Arturo Umberto Illia, Barrio Paraná V. Cochrane y Artigas, teléfonos: 4201823/ 4201824.-Posta Sanitaria La Milagrosa, Francia y Las Magnolias, teléfono: 4205064.