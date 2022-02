Paro de colectivos: “El perjudicado es el usuario porque quedamos a la deriva”

Se inició a las 13 de este lunes, una sorpresiva medida de fuerza que afecta a los usuarios del transporte urbano de pasajeros en Paraná y su área metropolitana, confirmó. Choferes nucleados en UTA Entre Ríos, comenzaron un paro de servicios y dejaron a los ciudadanos de la capital provincial, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, sin transporte público.“Esperamos poder regresar”, contó una mujer que aguardaba la Línea 22 hacia Colonia Avellaneda. “Y para venir hasta Paraná, lo esperé una hora y media”, apuntó. “Lo sentimos por los choferes, pero el perjudicado es el usuario porque quedamos a la deriva”, lamentó en diálogo con. “Esto es una pena para el usuario que no puede acceder a una moto o una bici”, agregó.“Vamos a tener que volver caminando”, coincidieron dos jovencitas que aguardaban la Línea 22.“Voy hasta Paraná XIV y espero el 1 o el 5, sino me voy a pata”, lamentó un adulto mayor que caminaba con la ayuda de un bastón.La sorpresiva medida de fuerza, se implementó a partir de la falta de pago a los choferes por parte de la empresa concesionaria del servicio. La semana pasada se había abonado el 50 por ciento del sueldo de enero a los choferes y se había prometido completar este lunes, el 50% restante. Incluso, el pasado viernes, la UTA había anunciado que se tomaría una medida de fuerza, en caso de no depositarse el dinero.“Nos dijeron que terminemos la vuelta y nada más”, comentó un chofer de la Línea 1 cuyo finalizaba en barrio Lomas del Mirador.“Es un reclamo, como el paro docente”, fue el testimonio de otra usuaria en relación a la medida de fuerza tomada por los choferes del transporte urbano de pasajeros.“Todo mundo necesita un aumento salarial”, comprendió otro usuario de la Línea 1 que recién salía de trabajar.“Fue sorpresivo el paro, recién nos estamos enterando”, agregó otra.“Muy mal por los trabajadores, pero también para los usuarios porque el colectivo es el único medio que tenemos para llegar al centro. Y si tenemos que usar el auto, no tenemos dónde estacionar o pagarles a los trapitos o a las cocheras que te cobran más de lo que uno gana”, se quejó un usuario de la Línea 22.