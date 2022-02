El rock tuvo su noche en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Sábado 12/02: Música del Mundo

Sábado 19/02: Cumbia

Santiago Motorizado, Salsa de Choclo y Cultura Frita dieron sus shows en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Además, hubo un patio gastronómico a cargo de emprendedores locales.El acceso al espectáculo fue libre y gratuito. Por cuestiones sanitarias, los ingresos se realizaron por orden de llegada y con cupo limitado por aforo. Además, a los mayores de 13 años se les solicitó el Pase Sanitario con esquema de vacunación completo contra Covid 19, aplicado al menos 14 días antes de la actividad."Esta propuesta es posible gracias al esfuerzo de distintas áreas del Municipio y la colaboración de Provincia y Nación. Queremos que vecinos y turistas disfruten de nuestra cultura en los hermosos espacios públicos que se están recuperando con obras en la ciudad", sostuvo el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret, quien estuvo presente junto al secretario General del Municipio, Nicolás Parera.La subsecretaria de Cultura, Carina Netto, en tanto, destacó "el gran acompañamiento del público" a la propuesta.Francisca D'Agostino, subsecretaria de Cultura de Entre Ríos, valoró "el trabajo conjunto con el Municipio y el apoyo a los artistas locales".Música en el Anfiteatro es la antesala de la Fiesta Nacional del Mate, que se hará en dos jornadas, el 5 y 6 de marzo, en la rotonda de la Plaza de las Colectividades, lo que constituirá el cierre de las actividades enmarcadas en el programa municipal Activá Verano.La banda paranaense Cultura Frita fue la encargada de abrir la noche. Julián Busano, guitarrista, destacó: "Estamos contentos por ser la primera vez que nos presentamos en el Anfiteatro, y agradecidos con el Municipio por invitarnos".El segundo show estuvo a cargo de Salsa de Choclo, con su fusión de indie rock y punk. Alfonsina Mattio, vocalista, sostuvo: "Está muy bueno que se brinden estos espacios y se incluyan bandas de diferentes lugares".El cierre estuvo a cargo de Santiago Motorizado. "Es muy importante que el Estado le dé esta impronta al espectáculo. Con este ciclo se da un lugar relevante a la música emergente y en un lugar hermoso", expresó.Genaro Rivero, de Draft Beer Kombi Cerveza Artesanal, destacó "que el Municipio nos apoye para poder darnos a conocer. Hemos tenido buenas ventas en un hermoso".Nelson Soane, de Black Sheep helados artesanales, dijo que tiene "mucho valor que nos inviten a los productores locales. Es algo que sirve y mucho porque también la gente acompañó".César Cabral, vecino paranaense, destacó la organización y la propuesta brindada. "La movida está genial. La organización me parece muy buena y que soliciten el Pase Sanitario me parece bien".Nicolás, oriundo de Santa Fe, dijo que "está bueno traer artistas que la gente conozca y mover la cultura".Antonella Palavecino, de Paraná, comentó: "Me encanta la propuesta, la música que se está presentando y además que sea gratuito".Finalmente, Valentin González, rescató la propuesta "en un Anfiteatro renovado que quedó muy lindo. Con muchos jóvenes, como hace tiempo no pasaba".-Raúl Barboza-Los Tinguiritas (Concordia)-Big Band (Paraná)-Los del Fuego-La Sin Nombre (Ramírez)-Preguntale Aquel (Paraná)