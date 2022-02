Por el incremento en los costos, aumentó el precio del pescado en Puerto Sánchez

“El kilo de moncholo y amarillo para freír estaba a 450 y ahora vale 500 pesos”, comunicó aAlejandro, responsable de un puesto de venta de pescado ubicado en Puerto Sánchez, en Paraná. “El incremento en el precio se debe a la suba de los costos de los insumos”, argumentó al respecto.Y explicó: “Una caja de 100 anzuelos vale 5.500 pesos y con la cantidad de palometas que hay, te duran cuatro días. Es una vergüenza tener que pagar eso por los anzuelos para pescar. También volvió a la nafta, y uno anda en lancha a motor. Todo suma y eso se ve reflejado en el precio del pescado”.Sin embargo, el puestero destacó que “cuando la gente tiene ganas de comer pescado, lo paga y lo lleva”. En ese sentido, comentó que en esta temporada está saliendo moncholos y patí, algo que “no es habitual porque esos son pescados de invierno”.En relación a un nuevo aumento de precios, Alejandro sostuvo que “cuando los pescadores piden un aumento de precios, a mis clientes les aviso que traten de comprar unos 10 o 15 días antes porque al precio no lo voy a aumentar”. Según explicó, esa situación acarrea desabastecimiento en el puesto. “En los días previos a Semana Santa, si el pescador pide aumento, no habrá pescado en el puesto porque trato de no matar al cliente que me compra durante todo el año”, remarcó.“Y la ganancia no sirve porque uno tiene que poner más equipos para enfriar, más bolsas, más cloro, y lo que se saca de ganancia lo terminás pagando en el impuesto a la luz, insumos y el permiso en Recursos Naturales”, fundamentó el puestero de Puerto Sánchez.