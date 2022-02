Tristeza por el deceso de Emilse Scévola: una vida dedicada a ayudar a los demás

Profundo dolor causó este miércoles, el fallecimiento de Emilse Díaz Scévola, quien murió esta tarde en su domicilio particular, tras una larga lucha contra una penosa enfermedad, confirmó Elonce.Elonce y la fundación “Ayudar Hace Bien” acompañan a la familia de la incansable voluntaria en el triste momento que atraviesan.Como se recordará, Emilse Scévola, fue una incansable trabajadora que brindó su vida a ayudar al prójimo. Es un símbolo de solidaridad y la muestra más fiel de que ayudar a los demás, hace bien. Emilse dedicó tres décadas de su vida al voluntariado y muchos de esos años, los entregó al voluntariado “Santa Rita” del hospital materno infantil San Roque de la capital entrerriana.Emilse fue una inquebrantable colaboradora de la jornada solidaria Once por Todos y desde el principio de la iniciativa, siempre estuvo dispuesta a ayudar con su palabra de aliento, con sus consejos y su contención.Su sonrisa repentina, su rostro alegre y su tranquilidad en el trato personal quedarán marcados en las personas que muchas veces nos cruzamos con ella, en la Sala Mayo durante las once horas solidarias en la Sala Mayo.Su actitud conciliadora y la rectitud que caracterizó sus acciones, fueron la bandera de una trabajadora y promotora de la solidaridad, que ofreció su tiempo y corazón, para ayudar donde se necesitaba una mano.Se recordará a Emilse con una actitud de comprensión y siempre resolviendo cuestiones, pero pensando en el otro desde cada historia, necesidad y sentimientos.Minuciosa en la administración de los recursos que sostienen al voluntariado Santa Rita, Emilse se mostró siempre agradecida ante cada gesto generoso y fue compañera de quienes compartieron su prioritaria tarea de ayudar con una actitud silenciosa y comprometida.Emilse representará a cada voluntaria, como una señal inspiradora y como maestra que enseña con el ejemplo en la misión de la solidaridad.Hace algunos años, en la edición 2016 de Once por Todos – Ayudar hace Bien, Emilse Scévola, recibió un reconocimiento en nombre de las incansables voluntarias que ayudan todos los días a los demás. Tras el reconocimiento, Emilse se mostró agradecida con quienes se sumaban en la tarea de ayudar. “Estamos muy agradecidas con toda la gente que nos ayuda permanentemente y nos permite cumplir con nuestra labor", remarcó.